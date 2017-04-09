"إكسبو 2020 دبي " يفتح الأبواب أمام شركات العطور لإطلاق خمسة آلاف صنف

وجه "إكسبو 2020 دبي" اليوم دعوة مفتوحة إلى منتجي العطور من أصحاب العلامات التجارية العالمية وصولا إلى صغار المنتجين في منطقة الخليج العربي ليتيح الفرصة لهم لتقديم منتجاتهم أمام ملايين الزوار الذين سيتوافدون لحضور فاعليات الحدث من جميع أنحاء العالم التي تمتد ستة أشهر بدء من إكتوبر /2020/.

وسيتم إطلاق نحو خمسة آلاف صنف من المنتجات العطرية الفريدة والزيوت العطرية الأساسية والبخور ومنتجات العناية بالبشرة ضمن إطار "برنامج الترخيص والترويج" الخاص بـ "إكسبو 2020 دبي" وستحظى الشركات المتخصصة بتصنيع العطور العربية والزيوت العطرية والبخور والعطور الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي بفرصة قيمة لتعزيز مكانتها وقدرتها التنافسية عبر إنتاج عطور تحمل العلامة التجارية لـ "إكسبو 2020 دبي"، وفق وكالة أنباء الإمارات.

والعطور هي الفئة الثالثة من أصل /40/ فئة منتجات مرخصة ومطروحة للمناقصات وذلك بعد أن فتح "إكسبو 2020 دبي" الباب أمام الشركات لإنتاج هدايا تذكارية ومنتجات غذائية تحمل علامته التجارية.

وتشتهر الشرق الأوسط بإنتاج عطور مميزة تتجذر عميقا في ثقافة وإرث هذه المنطقة إذ قد قدرت قيمة سوق العطور في دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها بنحو /1.5/ مليار درهم /423 مليون دولار أمريكي/ في عام /2015/ بحسب الإحصائيات التي نشرتها وكالة يورومونيتور الخاصة ببحوث الأسواق العالمية لمعرض "بيوتي وورلد الشرق الأوسط" خلال دورته في العام الماضي.

وسجلت سوق مستلزمات الجمال والعناية الشخصية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها ـ التي تعد أسرع أسواق منتجات التجميل نموا في العالم ـ مبيعات إجمالية بلغت قيمتها /100/ مليار درهم /27.1 مليار دولار/.

ويتيح "إكسبو 2020 دبي" فرصة فريدة أمام منتجي العطور العربية للاستفادة من إمكانات هذه السوق وترويج منتجاتهم بين ملايين الزوار المرتقب توافدهم من خارج المنطقة لحضور فاعليات الحدث الذي يقام في الفترة من /20/ أكتوبر /2020/ إلى /10/ أبريل /2021/.

وستباع منتجات العطور ضمن منافذ منتقاة في جميع أنحاء الدولة بما يشمل متاجر التجزئة المخصصة لإكسبو وكذلك موقع استضافة الحدث بعد افتتاح أبوابه أمام الزوار.

وقال نجيب العلي المدير التنفيذي لمكتب "إكسبو 2020 دبي" إن المكتب يتطلع إلى استقطاب منتجي العطور من جميع أنحاء العالم في إطار بحثه عن مجموعة متنوعة من العطور التي تواكب الأذواق المختلفة لملايين الزوار وتعبر في الوقت ذاته عن تراثنا العريق خصوصا أن هذا المعرض العالمي يتم تنظيمه لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

ولفت إلى أن منطقة الخليج وشمال أفريقيا تتميز بعطورها المتأصلة في تقاليد شعوبها وإرثها العريق // ونريد للزوار المرتقب وصولهم من جميع أنحاء العالم إلى "إكسبو 2020 دبي" الاستمتاع بتجربة هذه العطور المذهلة وربما اقتناء البعض منها كهدايا فريدة تذكرهم بتراث منطقتنا العربية //.

وأوضح أن الحدث يسعى لاجتذاب موردين للزيوت العطرية الأساسية والبخور ومنتجات العناية بالبشرة وقد يحظى أحد المنتجين بفرصة ابتكار عطر مميز خاص بالمعرض يلائم أذواق الزوار من الرجال والنساء.

وأضاف أن "إكسبو 2020 دبي" يحث الشركات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في هذا البرنامج والتقدم للمناقصات المتعلقة بمختلف فئات المنتجات ذات الصلة بأعمالها حيث سيحرص منظمو الحدث على وضع شروط مرنة تضمن الربحية والفرص المتكافئة للشركات على اختلاف أحجامها.

وتتم عملية المشاركة في مناقصات اختيار منتج عطور مرخص في "إكسبو 2020 دبي" عبر بوابة الحدث الرقمية الخاصة بطرح العقود والمناقصات إذ أن هذه العملية مفتوحة أمام الشركات على اختلاف أحجامها في جميع أنحاء العالم فيما تختتم المرحلة الأولى المتعلقة بتقديم طلبات الشركات في /20/ من الشهر الحالي.

وستتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة فريدة لإثراء محفظة منتجاتها وتطوير علاماتها التجارية من خلال الحصول على الترخيص فضلا عن توسيع نطاق حضورها ضمن جمهور جديد من جميع أنحاء العالم.