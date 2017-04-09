Arabian business
تجزئة

أمازون تبحث عن مقر لمكاتبها في دبي

أريبيان بزنس
الأحد، 9 إبريل 2017
أمازون تبحث عن مقر لمكاتبها في دبي

دبي- سارة توسند Sarah Townsend، أريبيان بزنس: تبحث أمازون عن مقر لمكاتبها في دبي مع مخازن للمساحات اللوجستية اللازمة لعملياتها في الشرق الأوسط بحسب ما علمت أريبيان بزنس. ولا يوجد لدى أمازون عملاق التجارة الإلكترونية التي استحوذت على موقع سوق دوت كوم في صفقة لم تحدد قيمتها في شهر مارس الماضي، أي مقر عمل في البلاد حتى الآن.

 وتقتصر عمليات التجارة الإلكترونية للشركة على السعودية، رغم أن ذراع الحوسبة السحابية لديها Amazon Web Services، يبعمل من مكاتب في دبي والبحرين.

وعلم أريبيان بزنس من شهر يناير الماضي أن لدى أمازون قرابة 5 موظفين في دبي يتولون مهام البحث عن مكاتب وحيز لوجستي لعمليات الشركة في الشرق الأوسط.

 

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