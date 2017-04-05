Arabian business
تجزئة

"أبل" تفتتح متجرا جديدا في "دبي مول" قريبا

أريبيان بزنس
الأربعاء، 5 إبريل 2017
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"أبل" تفتتح متجرا جديدا في "دبي مول" قريبا
كشفت شركة أبل عن الستار المحيط بواجهة طابقي المتجر

تعتزم أبل افتتاح متجر جديد هو الثاني لها في دبي والثالث في الإمارات في قلب "دبي مول" الذي يعد أكبر مراكز التسوق في العالم، ويستقطب نحو 80 مليون زائر سنوياً.

 

وكشف شركة أبل عن الستار المحيط بواجهة طابقي المتجر وتم تصميم الستار الإعلاني تحت عنوان «ويتواصل الإبداع» ليروي حكاية إبداع المجتمع الإماراتي من خلال تسليط الضوء على أصحاب المشاريع الصغيرة، والمعارض المستقلة، ومطوري التطبيقات، وأصحاب البوتيكات، وعربات الطعام المتنقلة، وغيرها من قصص النجاح الريادية.

 

 

ووفق صحيفة الإتحاد، تضم هذه الجدارية التي كشفت عنها الشركة أكثر من 35 قصة نجاح محلية لتشكل لوحة فنية ومنصة تعكس تطور حركة الابتكار عبر أنحاء الدولة، لتصبح كنقطة البداية للاحتفال بدولة الإمارات، من خلال احتضان مواهبها الريادية والقائمين على بناء مستقبلها المشرق.

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