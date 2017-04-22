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السيطرة على حريق في مركز صحارى بالشارقة

أريبيان بزنس
السبت، 22 إبريل 2017
السيطرة على حريق في مركز صحارى بالشارقة

 

اندلع مساء أمس حريق في أحد المطاعم بمركر صحاري بالشارقة وتمكنت فرق الدفاع المدني في الشارقة وفريق السلامة المتواجد بداخل المركز مساء أمس من السيطرة على الحريق الذي اندلع في مدخنة باحد المطاعم بالمركز .

وتسببت الحريق في حالة فوضى واتم إخلاء منطقة الألعاب وإغلاق المحلات في المركز بعد انتشار كثيف للدخان.

 

وقال العقيد سامي النقبي مدير عام الدفاع المدني في الشارقة ان الحادث يعد بسيطاً ولا توجد اصابات ولا حالات اختناق وذلك بفضل سرعة الوصول إلى مكان الحادث خلال دقيقتين فقط نظرا لقرب احد مراكز الدفاع خلف المول ؛ وإلى جهود فريق السلامة  داخل المركز،  مبيناً انه تم السيطرة على الحادث في 10 دقائق ، وتم اخلاء المركز بطريقة امنة ،والان جار عملية التنظيف من المخلفات نتيجة لاحتراق المدخنة بحسب صحيفة البيان.

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