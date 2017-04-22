السيطرة على حريق في مركز صحارى بالشارقة

اندلع مساء أمس حريق في أحد المطاعم بمركر صحاري بالشارقة وتمكنت فرق الدفاع المدني في الشارقة وفريق السلامة المتواجد بداخل المركز مساء أمس من السيطرة على الحريق الذي اندلع في مدخنة باحد المطاعم بالمركز .
وتسببت الحريق في حالة فوضى واتم إخلاء منطقة الألعاب وإغلاق المحلات في المركز بعد انتشار كثيف للدخان.
وقال العقيد سامي النقبي مدير عام الدفاع المدني في الشارقة ان الحادث يعد بسيطاً ولا توجد اصابات ولا حالات اختناق وذلك بفضل سرعة الوصول إلى مكان الحادث خلال دقيقتين فقط نظرا لقرب احد مراكز الدفاع خلف المول ؛ وإلى جهود فريق السلامة داخل المركز، مبيناً انه تم السيطرة على الحادث في 10 دقائق ، وتم اخلاء المركز بطريقة امنة ،والان جار عملية التنظيف من المخلفات نتيجة لاحتراق المدخنة بحسب صحيفة البيان.المزيد من أخبار الإمارات
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
وزارة العمل السعودية تخصص الرقم "19911" لإستقبال إتصالات عملائها | أريبيان بزنس
داوود الشريان: الحريري يستطيع دفع مستحقات عمالة سعودي أوجيه | إنشاءات | أريبيان بزنس
سامبا السعودية تستأنف عمل نظامها الإلكتروني | استثمار فردي | أريبيان بزنس
تلفزيون "سامسونج" الجديد يغنيك عن جهاز الكمبيوتر | تكنولوجيا | أريبيان بزنس
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
ما هي شروط الحصول على الجرين كارد السعودي؟ | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
استنفار للقبض على الذكر الذي اعتدى على امرأة بمكة | ثقافة ومجتمع | أريبيان بزنس
قطر : 10 الاف ريال شرط استقدام عائلات المقيمين بالدولة | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
بالصور : شاهد آخر تطورات مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة | أريبيان بزنس