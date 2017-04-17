دبي تبدأ تطوير مرافق سوق ورسان للخضار والفواكه

بدأت بلدية دبي حاليا أعمال تطوير مرافق سوق ورسان للخضار والفواكه بكلفة تقارب 370 مليون درهم بعد أن تم ترسية المشروع على المقاول.

وقال سعادة المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي، وفق وكالة أنباء الإمارات، ان هذا المشروع يأتي كخطوة هامة من الخطوات التي تنتهجها بلدية دبي في الارتقاء بخدماتها على مستوى التسويق الداخلي والخارجي للخضار والفواكه في إمارة دبي وتحقيق المتطلبات والاحتياجات اللازمة لحركة توريد وعرض وبيع وتوزيع وتصدير الخضار والفواكه.

من جانبه أكد خالد شريف العوضي مساعد المدير العام لقطاع رقابة البيئة والصحة العامة رئيس لجنة تطوير السوق في البلدية ضرورة مواكبة الاحتياجات المتزايدة لمثل هذه الأنشطة والمتوقع توسعها بناء على تنامي النهضة التي تشهدها إمارة دبي في كافة المحاور وأن اهتمام بلدية دبي في هذا الأمر هو الذي دعاها إلى تشكيل لجنة خاصة شملت في عضويتها مدراء الإدارات المعنية وعددا من الفنيين المتخصصين.

وأشار إلى أن البلدية عملت على توفير مساحات أكبر لتنزيل وتحميل للبضائع إضافة إلى زيارة عدد مواقف الشاحنات وتوفير الخدمات لها وتحقيق بيئة صحية ودرجة حرارة مناسبة لعرض البضائع وتوزيعها وكذلك تطوير آلية سير الأنشطة في السوق وتوفير مسارات محددة لكل من العربات والدراجات الهوائية والمشاة وكذلك فصل المسارات الطرقية للشاحنات والسيارات الأخرى وتنظيم أنشطة فرز الخضار والفواكه وفق أصنافها المختلفة وكذلك آلية تجميع النفايات ونقلها.

من جهته أفاد المهندس جمعة خليفة الفقاعي مدير إدارة الممتلكات أنه ستتم مراعاة توفير مجمعات لبيع الجملة والمفرق وميزان للشاحنات بالإضافة إلى التحكم بمداخل السوق ومخارجه لضمان انسيابية الحركة المرورية الداخلية والخارجية وتوفير حاويات النفايات الهيدروليكية تحت سطح الأرض والخدمات الخاصة بالسائقين.

وتحدث الفقاعي حول تصميم المشروع بكافة مكوناته المعمارية وفق أحدث التصاميم وبعد الرجوع إلى أفضل الممارسات العالمية الناجحة في مجال الأسواق مع توصيف الأنظمة والمواد الصديقة للبيئة وذات الديمومة العالية بالإضافة إلى تحقيق مفاهيم واشتراطات الاستدامة تماشيا مع تحقيق رؤية البلدية في "بناء مدينة سعيدة ومستدامة".

وأوضح ان المشروع يشتمل على تصميم وإنشاء مبنى جديد مكيف مؤلف من قبو وطابق أرضي بمساحة "50 ألف متر مربع" وذلك لخدمات بيع الخضار والفواكه بالمفرق بالإضافة إلى أماكن التحميل والتنزيل ومواقف السيارات في القبو بالإضافة إلى توسعة وإعادة تصميم وصيانة وتطوير وتكييف لعدد 2 مظلة بمساحة إجمالية " 31166 مترا مربعا" مع تصميم وإنشاء مبنى جديد ومكيف بمساحة "12522 مترا مربعا" للاستخدام للبيع بالجملة مع توفير ممرات مغطاة ومكيفة بين مجمعات البيع والخدمات المرافقة واللازمة.

ونوه بأن المشروع يشتمل أيضا على إعادة تأهيل الطرق الداخلية في السوق مع الاهتمام بتطوير المداخل الرئيسية للسوق بما يضمن انسيابية الحركة المرورية داخل وخارج السوق إضافة إلى توفير 9 غرف للتحكم بالحركة المرورية وإعادة تصميم الفراغات الداخلية للمباني الثلاثة القائمة والخاصة باستراحة السائقين وتطويرها.

لافتا إلى أن المشروع يتضمن كذلك على مباني الخدمات الخاصة بإدارة السيارات الكهربائية والمساحات المغطاة المخصصة لشحنها وإيقافها وكذلك خدمات الرافعات الشوكية اليدوية والكهربائية الخاصة بنقل الخضار والفواكه وغرف المحولات الكهربائية اللازمة إضافة إلى تصميم وإنشاء سور لمجمع السوق وفق تصميم حديث.

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