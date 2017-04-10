افتتاح سنتربوينت جديد في دوحة فستيفال سيتي﻿

تدخل سنتربوينت الحقبة الجديدة من مستقبل تجارة التجزئة من خلال افتتاح فرعها ذي التصميم المتجدد في دوحة فستيفال سيتي. وتم افتتاح الفرع الجديد في الخامس من أبريل 2017 كواحد من أبرز محلات المول الجديد، وبمساحة تبلغ 58,092 قدم مربع موزعة على طابقين، ليكون رابع أكبر المحلات التجارية في دوحة فستيفال سيتي.

يضم الفرع الجديد مقهى إيطالياً وركناً لترفيه الأطفال في أجواء تركّز على تجربة التسوق للعملاء، فيما سعت العلامة المرموقة لتعزيز التجربة الرقمية في محلاتها من أجل جيل الألفية والأسر الشابة التي تستهدفها باستمرار. أما الشاشات الرقمية الكبيرة، والموزعة في أرجاء المتجر، فتعرّف العملاء على أكثر المنتجات مبيعاً وعلى الصفقات والعروض التي يقدمها الفرع. كما يتوفر اتصال Wi-Fi مجاني للزبائن.

تعدّ الخدمة أحد أبرز عناصر المتجر الجديد، حيث يولي اهتماماً كبيراً بوجود أشخاص يرحبون بالعملاء على المدخل، مع زيادة أعداد الموظفين الذين يتحدثون اللغة العربية، إضافة إلى أجهزة للتصفح الرقمية توجه العملاء إلى مختلف أقسام المتجر. وسيتم وضع أجهزة "آيباد" التفاعلية ليتمكن حملة بطاقات "شكراً" من التعرف إلة رصيد نقاطهم، بينما جهزت غرف القياس بأجراس لتقديم المساعدة الفورية بالتعرف إلى القياس والقصة الملائمين للزبائن بسهولة. ووجدت سنتربوينت أن سهولة الدفع وإنهاء إجراءات الشراء تعتبر من أهم عناصر تجربة العملاء في المحالات التجارية، ولهذا سيوفر المتجر التجريبي نقاط البيع المتحركة في المتجر ليتمكن العملاء من التسوق بسهولة وسرعة دون الحاجة إلى الوقوف في طوابير.

وبحسب بيان حصفي وصل أريبيان بزنس، فقد تم تطوير تصميم الفرع الجديد من قبل "فيتش"، وهي واحدة من أكبر الشركات الاستشارية للتجزئة والعلامات التجارية في العالم. وفي هذا السياق قال ديفيد بلير، الرئيس التنفيذي لأوروبا والشرق الأوسط والهند وإفريقيا لدى فيتش: "سعدنا بما حققته علامة سنتربوينت ولا يسعنا انتظار افتتاح المتجر بمفهومه الجديد. كانت لدى فريق سنتربوينت مهمة واضحة ترمي إلى تحويل تجربة العملاء في فروع العلامة وتسريع نجاح أعمالها. فتفكيرهم المستقبلي والتطور كعلامة رقمية يتوافقان تماماً مع رؤيتنا لعملائنا، ونحن فخورون باختيارهم لنا للعمل على فرع سنتربوينت الجديد."





يقع فرع سنتربوينت الجديد في الطابقين الأرضي والأول من دوحة فستيفال سيتي، مواقف السيارات الجنوبية الغربية. يعرض الفرع تشكيلة متكاملة من مجموعة العلامة لربيع وصيف العام 2017 ، وهو سادس فروع سنتربوينت في دولة قطر. وتخطط العلامة لافتتاح المزيد من فروعها في قطر خلال العام 2017.

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