مهرجان دبي للتسوق يجلب مجموعة من الفعاليات الترفيهية إلى مراكز التسوق في مختلف أرجاء الإمارة

تتواصل الفعاليات الترفيهية خلال مهرجان دبي للتسوق 2017 لتمنح المتسوقين مزيدًا من المتعة أكثر من أي وقت سابق، وتقدم ذكريات لا تنسى لكافة أفراد العائلة.

وتشمل مجموعة الفعاليات الترفيهية التي تقام في المراكز التجارية العديد من الأنشطة التي تتنوع ما بين العروض المستوحاة من قصة أليس في بلاد العجائب وعروض السيرك المنغولي. وتشمل العروض كافة المراكز التجارية لتمنح المتسوقين أجواء ممتعة أثناء التسوق.

بلاد العجائب.مغامرات أليس التالية،سيتي ووك، 5-11 يناير. عروض يومية: 5:00م، 6:15م، 7:45م، 8:40م، 9:30م

يقوم هذا العرض الغنائي على القصة الكلاسيكية الشهيرة أليس في بلاد العجائب للكاتب لويس كارول. يشارك في العرض المميز ثمانية محترفين من المؤدين والممثلين وفناني السيرك، ويدعو جمهور المشاهدين للاستمتاع بمغامرة جديدة للفتاة أليس في بلاد العجائب. وسيقابل جمهور المشاهدين من جديد صانع القبعات، والقط المتخفي شيشاير، والعديد من أصدقاء أليس خلال رحلتها التي تخوضها عندما تدخل جحر الأرنب. وسيشعر المتفرجون بأن هذه الشخصيات حقيقية بفضل البراعة في تصميم الأزياء. وبفضل المؤثرات البصرية المتقنة، سيمنح هذا العرض المشاهدين تجربة متميزة ورائعة.

كوكب القفز على الحبل، مردف سيتي سنتر، 26 ديسمبر – 1 يناير، عروض يومية: 4:00م، 6:30م، 8:00م

تقدم هذه الفرقة الهولندية الراقصة المتخصصة بالألعاب الأكروباتية والقفز على الحبل عرضًا متميزًا ومذهلًا بأسلوب أنيق وراقٍ يسعد المشاهدين.

ويقدم هذا العرض المذهل الذي يحبس الأنفاس فرصة لإمتاع المتسوقين والمشاهدين من كافة الأعمار، وسبق للفرقة أن قدمته في 30 دولة حول العالم.

كما سبق لأعضاء فريق القفز على الحبل أن ظهروا في العديد من الفيديوهات الموسيقية والدعائية، إضافة إلى فعاليات الفورمولا 1 وريد بُل.

بيت إت – مباشر، ديرة سيتي سنتر: 12-21 يناير، عروض يومية: 4:00م، 6:30م، 8:00م، 9:30م

يتميز هذا العرض الأخاذ والحافل بالألعاب المباشرة المذهلة والرقصات الحيوية بالدقة والشغف، كما أنه ينشر الحماس في نفوس المشاهدين. هذا العرض مخصص لكافة أفراد العائلة وسيبقى في ذاكرة المشاهدين لمدة طويلة.

السيرك المنغولي،دبي مول، 13-22 يناير، عروض يومية: 5:00م، 7:45م، 8:45م، 9:30م

يتضمن السيرك عروضًا أدائية مذهلة وألعابًا متنوعة، ويمكن أن يؤدى هذا العرض بنمطين مختلفين بناءً على الحجم والمستوى.

وتتضمن الفعاليات مشاركة ثمانية فنانين يقدمون أنشطة مختلفة تشمل الألعاب الفردية والأكروباتية.

ويمكن للمشاهدين من كل الأعمار الاستمتاع بالأداء الرائع الذي يتميز بالدقة إلى أقصى حد ممكن.

الرقص في الهواء، مول الإمارات، 13-19 يناير، عروض يومية: 3:45م، 6:15م، 7:45م، 9:00م

يعد الباليه واحدًا من أنواع الفنون الملهمة والمذهلة، والذي يتفوق على القدرات البدنية.

ويجمع العرض ما بين أداء الراقصين المذهل والموسيقى الرائعة والأزياء الأنيقة ليذهل المشاهدين ويمنحهم تجربة لا مثيل لها.

يمزج عرض الرقص في الهواء ما بين الباليه والفنون القتالية لتقديم أداء فريد من نوعه.

ليد ووتر درامز، دبي فستيفال سيتي مول، 26 ديسمبر – 4 يناير، عروض يومية: 8:00م، 9:10م، 9:40م.

يأتي هذا العرض الفني المذهل للضرب على الطبول الضوئية المائية ليذهل المتابعين في إمارة دبي خلال مهرجان دبي للتسوق بعدما أثار حماس الجمهور في مختلف أنحاء العالم. وسيستمتع المشاهدون بالعرض المتزامن الجديد والفريد من نوعه.

لمزيد من التفاصيل عن جدول الفعاليات خلال مهرجان دبي للتسوق 2017، يرجى زيارة: http://www.visitdubai.com/ar/dsf