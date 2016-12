قطر: 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية عن طرح 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة وأوضح البيان عن اتاحة خمس فرص استثمارية للأنشطة الغذائية ، وأربع فرص استثمارية لأنشطة الصيانة وثلاث فرص استثمارية للأنشطة الخدمية .

يشترط البيان على مقدم طلب الحصول على ترخيص المركبات المتنقلة تعبئـة النموذج الخاص بالترخيص المتواجد على الموقـع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارةwww.mec.gov.qaويتوجب الحصول على موافقة الشؤون الصحية من وزارة البلدية والبيئة بالنسبة للمطاعم، والموافقة المبدئية من الإدارة العامة للمرور، وموافقة الإدارة العامة للدفاع المدني وتلبية المتطلبات.

تستقبل الوزارة الطلبات خلال الفترة من 1/1/2017 وحتى 1/2/2017، وإعلان نتائج الطلبات الفائـزة في 8/2/2017.

رابط طلب الترخيص للبيع الجوال

