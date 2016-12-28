Arabian business
تجزئة

قطر: 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة

أريبيان بزنس
الأربعاء، 28 ديسمبر 2016
قطر: 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة
سيارة برجري وهي الوحيد المرخص لها لبيع الطعام

أعلنت  وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية عن طرح 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة  وأوضح البيان عن اتاحة  خمس فرص استثمارية للأنشطة الغذائية ، وأربع فرص استثمارية لأنشطة الصيانة وثلاث فرص استثمارية للأنشطة الخدمية .

يشترط البيان على مقدم طلب الحصول على ترخيص المركبات المتنقلة تعبئـة النموذج الخاص بالترخيص المتواجد على الموقـع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارةwww.mec.gov.qaويتوجب الحصول على موافقة الشؤون الصحية من وزارة البلدية والبيئة بالنسبة للمطاعم، والموافقة المبدئية من الإدارة العامة للمرور، وموافقة الإدارة العامة للدفاع المدني وتلبية المتطلبات.

  • تستقبل الوزارة الطلبات خلال الفترة من 1/1/2017 وحتى 1/2/2017، وإعلان نتائج الطلبات الفائـزة في 8/2/2017.

- See more at: http://www.mec.gov.qa/ar/news-and-media/news/Pages/27-12.aspx#sthash.kVqJ3xfQ.dpuf

 

 

http://www.mec.gov.qa/ar/news-and-media/news/Pages/27-12.aspx#sthash.kVqJ3xfQ.dpuf

رابط طلب الترخيص للبيع الجوال

http://www.mec.gov.qa/ar/news-and-media/news/SiteAssets/Pages/27-12/moving-seller1%20%d9%a2.pdf

المزيد من أخبار قطر

تعليقات

المزيد في تجزئة

ماجد الفطيم: تخفيضات هائلة تصل لـ90% ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق 2017

دبي: أبل تعلن عن وظائف جديدة فهل اقترب افتتاح متجرها في دبي مول؟

اليوم، انطلاق مهرجان دبي للتسوق 2017 الحافل بالفعاليات والأنشطة

الرئيس التنفيذي لـ يونيليفر :"لن نسرق موارد الأجيال القادمة"

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

منع المقيمين في السعودية من تملك قوارب الصيد

بالصور : أجمل الدراجات النارية في العالم لعام 2016

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »