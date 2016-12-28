ماجد الفطيم: تخفيضات هائلة تصل لـ90% ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق 2017

قالت شركة ماجد الفطيم القابضة -ومقرها دبي- إنه مع إطلالة العام الجديد، في الأول من يناير/كانون الثاني 2017، تستقبل المتاجر المشاركة في كل من مول الإمارات وسيتي سنتر ديرة ومردف ومعيصم والشندغة وماي سيتي سنتر البرشاء المتسوقين بتخفيضات هائلة تصل إلى 90 بالمئة وذلك حتى نفاد المنتجات المعروضة.

وذكر بيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه إنه خلال فترة التخفيضات، سيحصل المتسوقون في كل من مول الإمارات وسيتي سنتر ديرة ومردف ومعيصم والشندغة وماي سيتي سنتر البرشاء على قسائم للفوز بجائزة كبرى قيمتها 50 ألف درهم. وسيُعلن اسم الفائز عند منتصف ليل الأول من يناير/كانون الثاني 2017 في "مول الإمارات".

وأضاف البيان أنه بعد النجاح الكبير للتخفيضات المميزة التي نظمت على مدار 12 ساعة خلال الدورة السابقة من "مهرجان دبي للتسوق"، أعلنت ماجد الفطيم بالشراكة مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن تنظيم هذه التخفيضات الهائلة والحصرية على امتداد مراكز التسوق التابعة للشركة في دبي خلال مهرجان دبي للتسوق 2017.

وتمثل التخفيضات الكبيرة هذه فرصة استثنائية للمتسوقين الذين يتطلعون إلى بداية مميزة في اليوم الأول من العام الجديد حيث ستخضع سلع وبضائع متنوعة لتنزيلات كبيرة طوال 12 ساعة على امتداد المتاجر المشاركة، ويشمل ذلك الأزياء والمجوهرات والأدوات المنزلية والإلكترونيات وغيرها الكثير.

وفي موازاة ذلك، ستقدّم المطاعم الواقعة في مراكز التسوق المشاركة عروضاً خاصة لمرتاديها طوال الفترة المذكورة. والمتسوقون مدعوون إلى عدم تفويت هذه الفرصة واقتناص التخفيضات الاستثنائية التي قلّما تتكرر وتضمن لهم أفضل العروض الخاصة والحصرية.

وستتواصل بهجة هذه التخفيضات لتشمل شهر يناير الذي سيشهد فعاليات ترفيهية مميزة والكثير من فرص الفوز بجوائز قيّمة تحقيقاً لرؤية شركة ماجد الفطيم الرامية إلى توفير أسعد اللحظات لكل الناس كل يوم طوال مهرجان دبي للتسوق 2017.