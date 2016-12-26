اليوم، انطلاق مهرجان دبي للتسوق 2017 الحافل بالفعاليات والأنشطة

تنطلق اليوم فعاليات الدورة الثانية والعشرون من مهرجان دبي للتسوق، والذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري، والذي يزخر بالفعاليات والأنشطة المتنوعة التي يترقبها الملايين من المتسوقين من سكان دولة الإمارات والزائرين القادمين من مختلف أنحاء العالم.

ويتضمن الحدث إقامة العديد من عروض الأزياء وإطلاق المنتجات الحصرية ومشاركة عدد من المشاهير، مع تقديم فرص الربح التي تشمل السيارات والذهب والمبالغ النقدية، إلى جانب الفعاليات الترفيهية، وتجارب التسوق الرائعة.

ويستمر المهرجان لمدة 34 يومًا، ويتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة ليسجل بذلك أطول مهرجان متواصل في تاريخ مهرجانات التسوّق والجوائز والترفيه في العالم.

ويأتي الاعلان عن فعاليات المهرجان بعد إطلاق "تقويم دبي السنوي لقطاع التجزئة"، حيث يبدأ المهرجان مبكرًا للاستفادة من حركة موسم العطلات النشط، وذلك تحت شعار "تسوّق.اربح.احتفل." ويستمر المهرجان حتى 28 يناير 2017.

ويشهد الحدث مع انطلاقته اليوم (الاثنين 26 ديسمبر)، وضمن سلسلة الفعاليات الترفيهية المذهلة، قيام دبي فسيتفال سيتي، أحد مشاريع مجموعة الفطيم العقارية، بتقديم عرض ترفيهي عالمي جديد على الواجهة المائية ينافس أقوى عروض الواجهات المائية حول العالم. كما يشهد دبي فستيفال سيتي تنظيم عرض مذهل للألعاب النارية للإعلان عن انطلاق فعاليات مهرجان دبي للتسوق 2017.

وبهدف ضمان أكبر قدر من المتعة والربح ضمن تجارب التسوق، تشارك الآلاف من متاجر التجزئة بتقديم عروض تخفيضات تصل حتى 75% على بضائع مختارة تشمل الأزياء والملابس والالكترونيات والساعات والعطور والأثاث والأدوات المنزلية وغير ذلك.

مهرجان دبي للتسوق 2017 مصمم لتحقيق الأحلام، وكل هذه الفعاليات تنطلق ابتداءً من اليوم!

جدول فعاليات مهرجان دبي للتسوق 2017:

العروض الترويجية

12 ساعة تسوّق حصرية مع بداية السنة الجديدة

بدءا من الساعة 12 ظهرا في 1 يناير- مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة، سيتي سنتر معيصم، سيتي سنتر البرشاء، سيتي سنتر الشندغة

تتعاون مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مع شريكها الاستراتيجي ماجد الفطيم العقارية ومن خلال مراكز التسوّق المذكورة أعلاه التابعة لها في تقديم تنزيلات خاصة مع بداية العام الجديد خلال فعاليات مهرجان دبي للتسوّق في الفترة ما بين الساعة 12 ظهرا من 1 يناير إلى 12 منتصف الليل 2 يناير، تقدم خلالها المحلات التجارية خصومات تصل إلى 90%. كما يمكن للمتسوّقين الاستمتاع بفعاليات المنتجات والعروض الترويجية والمكافآت الحصرية ضمن مهرجان دبي للتسوّق لمدة 12 ساعة. وتقدم المطاعم والمقاهي عروضًا خاصة للمتسوّقين. ويمكن للزائرين التسوّق أكثر ودخول السحب للفوز بجائزة مذهلة بقيمة 50 ألف درهم، وذلك عند إنفاق 200 درهم في المحلات المشاركة في الحملة للتأهل لدخول السحب، والذي سيجرى مباشرة بعد الساعة 12 منتصف الليل في مول الإمارات بتاريخ 2 يناير 2017.

حملة فيزا "عروض تتجاوز المستحيل"

من26 ديسمبر حتى 28 يناير

يوميًا خلال مهرجان دبي للتسوّق يمكن لعملاء فيزا الاستفادة من عروض محدودة لكنها لا تصدّق، وذلك عند الدفع بواسطة بطاقة VISA. وتشمل العروض المغرية، التي تتضمن خصومات تصل إلى 80%، على مجموعة كبيرة من المنتجات كالإلكترونيات، وعروض السفر والترفيه، والمنتجات الفخمة، والسيارات. وسيحصل الأشخاص ممن لديهم بطاقات VISA على خصومات عند الشراء من المتاجر المشاركة ومنها: كريم، وداماس، وأحمد صديقي، وجميرا، ومعرض بوند، وشرف دي جي.

السحوبات الكبرى

سحوبات إنفينيتي الكبرى

سحوبات يومية من 26 ديسمبر حتى 4 فبراير

تعود سحوبات إنفينيتي الكبرى إلى مهرجان دبي للتسوّق لتقدم فرصًا كبيرة للفوز بسيارة إنفينيتي QX70 و150 ألف درهم نقدا يوميا إلى جانب 250 ألف درهم أسبوعيًا تقدم لخمسة فائزين. ويمكن شراء بطاقات السحب بسعر 200 درهم من محطات إينوك وإيبكو، ومركز الغرير ومول المدينة و"آي ام جي عالم من المغامرات" والقرية العالمية، وشارع الفهيدي، وشارع الرقة، وشارع بني ياس، وسوق الذهب. ويتم عرض السحوبات مباشرة على قناة سما دبي يوميا الساعة 10 مساء.

سحوبات نيسان الكبرى

26 ديسمبر – 28 يناير

تعد سحوبات نيسان الكبرى من أبرز فعاليات السحوبات اليومية خلال مهرجان دبي للتسوّق، والتي تعرض مباشرة على قناة سما دبي يوميًا عند الساعة 10 مساءً. وتمنح السحوبات لأحد الرابحين المحظوظين يوميًا فرصة الفوز بواحدة من ثماني سيارات من نيسان وهي: ميكرا، صني، سينترا، تيدا هاتش باك، إكس تريل، جوك، باثفايندر وباترول. ويمكن الحصول على بطاقة السحوبات عند الشراء من إحدى محطات وقود ايبكو واينوك بقيمة 20 درهما على الأقل (غير شاملة الوقود) أو من متاجر زووم في دبي.

100 فائز للتألق مع 34 كيلوجرامًا من الذهب

من 26 ديسمبر حتى 28 يناير – المشارك: مجموعة دبي للذهب والمجوهرات

ستساهم سحوبات الذهب والمجوهرات الكبرى بتغيير حياة 100 شخص من متسوّقي الذهب والمجوهرات الماسية. وسوف تعمل مجموعة دبي للذهب والمجوهرات على تنظيم عروضها الترويجية الخاصة بمهرجان دبي للتسوّق كجزء من سحوبات مهرجان دبي للتسوّق الكبرى، مع جوائز مذهلة يمكن أن يربحها المتسوّقون يوميًا في السحوبات اليومية. فعند إنفاق 500 درهم كحد أدنى في شراء الذهب والمجوهرات في أي من المحلات المشاركة، يمكن الحصول على بطاقة سحب واحدة للاشتراك في السحب اليومي. وعند إنفاق 500 درهم على مجوهرات الألماس واللؤلؤ والساعات سوف تحصل على بطاقتين اثنتين. وعلى مدار 34 يومًا تقدم جائزة يومية مقدارها 1 كيلو غرام من الذهب، تمنح لثلاثة فائزين، وذلك بمعدل نصف كيلوغرام لفائز واحد، وربع كيلوغرام للثاني وربع كيلوغرام للفائز الثالث. فيما يحصل فائز واحد على كيلوغرام من الذهب في السحب الأخير. تقام السحوبات في سوق الذهب بديرة.

عروض مجموعة مراكز التسوّق في دبي

"تسوّق ممتع وربح سعيد"

من 26 ديسمبر حتى 28 يناير – المشارك: مراكز التسوّق المشاركة في الحملة الترويجية لمجموعة مراكز التسوّق في دبي

تمتد الحملة الترويجية على مدار 34 يوما من 26 ديسمبر حتى 28 يناير2017 وتبلغ جوائزها 1 مليون درهم، وتتضمن جوائز أسبوعية بقيمة 50 ألف درهم لكل من رابحين محظوظين، والسحب النهائي سيكون على جائزتين بقيمة 50 ألف درهم لكل منهما، والجائزة الكبرى بقيمة 100 ألف درهم، وتتضمن الحملة أيضا عروض "امسح واربح"، التي ستمنح المتسوقين فرصا لربح جوائز فورية بقيمة إجمالية تبلغ 400 ألف درهم. فمقابل كل 200 درهم يتم إنفاقها في أي من مراكز التسوق المشاركة، يحصل المتسوق على كوبون يخوله الدخول في السحوبات التي ستجرى في الأيام التالية: 7و14 و21 و28 يناير2017.

عروض مراكز التسوّق الأخرى

عروض دبي فستيفال سيتي مول

عند انفاق 250 درهما في المحلات التجارية المشاركة في العروض الترويجية في دبي فستيفال سيتي مول، سيصبح بإمكان المتسوّق دخول السحب لفرصة ربح جائزة عبارة عن إقامة لأربعة أشخاص في فندق إنتركونتينينتال دبي فستيفال سيتي. وستتاح فرصة أيضا لربح سيارة لكزس LX570 موديل 2017.

استكشف. تسوّق. اربح – دبي مول

26 ديسمبر – 28 يناير – يوميا خلال ساعات عمل المركز

انها فترة التسوّق والمرح والفرص الحصرية- لن يكون هناك وقتا أفضل من استكشاف دبي مول، حيث الصفقات الرائعة وتجارب التجميل الأولى من نوعها في المنطقة، فضلا عن الاستمتاع بلعبة المتاهة وغيرها الكثير. سيكون دبي مول في مهرجان دبي للتسوّق منزلك لقضاء أفضل الأوقات.

جمبو يمطر ذهبًا

26 ديسمبر 2016- 28 يناير 2017

تعود محلات جمبو، الراعية الرئيسية لمهرجان دبي للتسوّق 2016، للاحتفال بتقاليد المهرجان، وتقدم لتقدم عروضًا هائلة وباقات مذهلة على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وومنتجات "آبل" وأجهزة التلفزيون والكاميرات والألعاب والأكسسوارات.

أنفق 500 درهم واحصل على فرصة للفوز بنصف كيلو من الذهب كل أسبوع، و3 قطع ذهبية ذي طبعة محدودة "بي أس 4" و10 جرامات من العملات الذهبية كل يوم، وغيرها الكثير من الجوائز بانتظارك مع عرض تشكيلة واسعة من العلامات التجارية الالكترونية على مستوى العالم، فضلا عن توفير باقات متنوعة من العروض وهدايا مجانية.

تسوّق واربح جوائز يومية

ميركاتو ، شارع جميرا بيتش

26 ديسمبر 2016- 28 يناير 2017

احصل على قسيمة واحدة على كل 200 درهم تنفقها في أي متجر أو منفذ في ميركاتو أو تاون سنتر جميرا خلال مهرجان دبي للتسوّق 2017، لتخولك لدخول السحب وربح احدى الجوائز التالية: الجائزة اليومية 5,000 درهم بقيمة رحلة سفر لشخصين إلى مناطق مختلفة من ايطاليا (روما، توسكاني، فينيسيا أو ميلانو) مقدمة من دناتا للسفريات.

اكتشف المفاجآت خلال مهرجان دبي للتسوّق 2017

26 ديسمبر – 28 يناير

ابن بطوطة مول

تسوّق بقيمة 300 درهم خلال مهرجان دبي للتسوّق في ابن بطوطة مول واحصل على فرصة للفوز بـ"مرسيدس سي ال إي 250" كل أسبوعين. ألعب لعبة "ابن بطوطة ترافل" واربح جوائز فورية. ستتوفر لعبة "ابن بطوطة ترافل" في الفترة بين 5 و 19 يناير من الساعة 3 بعد الظهر إلى 10 مساءً.

احتفل بمغامرات جديدة في دراغون مارت 2 في مهرجان دبي للتسوّق

يقدم دراغون مارت 2 أو مجمع سوق التنين 2 في مهرجان دبي للتسوّق 4 سيارات "بي أم دبليو"! أنفق 200 درهم أو أكثر في أي منفذ في دراغون مارت 2 ما بين 26 ديسمبر 2016 و28 يناير 2017 ، وستدخل السحب على الجائزة الأسبوعية للفوز بسيارة "بي أم دبليو" جديدة!

ابدأ عامك الجديد وكن نجمًا في سيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة

26 ديسمبر 2016 – 28 يناير 2017

دلّل نفسك في مهرجان دبي للتسوّق واستمتع بعروض علاماتك التجارية المفضلة للفوز بـ 1 كيلو من الذهب، 2 قيراط من الألماس، فضلا عن بطاقات هدايا بقيمة 150,000 كل أسبوع. ببساطة أنفق 250 درهم في سيتي سنتر مردف و 200 درهم في سيتي سنتر ديرة، لتخولك الدخول في السحب للفوز. هذا ليس كل شيء. ستتيح لك بطاقة "نجم" فرصة التسوّق الآن والدفع في مارس. ما الذي تنتظره؟ هيا قم بتلك الخطوة الرائعة. يجرى السحب في 8 و 18 و29 يناير 2017.

الفعاليات الرئيسية

عروض الألعاب النارية في مهرجان دبي للتسوّق

26 - 29 ديسمبر، 5 -7 يناير، 19 -21 يناير في "ذا بيتش" (جميرا بيتش ريزيدنس)

26-29 ديسمبر، 12-14 يناير، 26-28 يناير في كايت بيتش

أصبحت المهرجانات والألعاب النارية مرادفة لبعضهما وتنطلق يدا واحدة كل عام لتقديم أجمل العروض عام بعد عام. في مهرجان دبي للتسّوق هذا العام، تبدأ الألعاب النارية عند الساعة 8:30 مساءً في المناطق الرئيسية في المدينة.

السوق الموسمي

من 19 حتى 28 يناير 2017 برج بارك – قرب برج خليفة

تقام هذه الفعالية في منطقة برج بارك قرب برج خليفة، كما أنها تعطي الشركات الناشئة في الدولة والمنطقة الفرصة لتكون جزءًا من هذه الحركة الثقافية الإبداعية خلال مهرجان دبي للتسوّق. ويستعرض السوق الموسمي إبداعات المصممين الناشئين في عالم المجوهرات والاكسسوارات والديكورات المنزلية والأزياء. وتشارك مجموعة مكونة من 100 مصمم لعرض أعمالهم ومنتجاتهم والترويج لشركاتهم الواعدة. كما يشهد الحدث الذي يستمر على مدار عشرة أيام خلال المهرجان إقامة العديد من الأنشطة الترفيهية والمتنوعة لجميع أفراد العائلة، والتي تتضمن العروض الفنية والموسيقية، إلى جانب تواجد لشاحنات الطعام التي تقدم مأكولات وأطباق متنوعة.

عروض الفرق المتجولة

من 26 ديسمبر حتى 28 يناير

يقدم مهرجان دبي للتسوّق في دورته الـ22 الكثير من الفعاليات والأنشطة التي تغني تجربة السياح والمتسوّقين ومن بينها عروض الفرق المتجولة التي ستطوف مراكز التسوّق والكثير من المواقع السياحية في دبي لنشر البهجة ورسم الفرحة على وجوه الصغار والكبار.

روائع الجمال والعطور

واحة الجمال

من 6 حتى 14 يناير، ممشى عروض الأزياء ، دبي مول

تمثل "واحة الجمال" تجربة متجددة في عالم الجمال تجمع بين تقديم التجارب الخاصة بالتجزئة والعروض الحصرية وإطلاق المنتجات، فضلًا عن جلسات الجمال مع أشهر المؤثرين في هذا المجال. فيما تقدم محلات التجزئة ذات العلاقة بالجمال "تجارب جمال حصرية" خلال هذه الفعالية. وخلال هذا العام يقدم مهرجان دبي للتسوّق منتجات مبتكرة جديدة من الأسواق الآسيوية، إلى جانب المنتجات غير المتوفرة في الإمارات، كما يشهد أيضًا إقامة منصات جمال تتضمن مجموعة من منتجات الجمال والعطور بحضور مشاهير من جنسيات مختلفة.

أسبوع الجمال

5- 14 يناير 2017 غاليري لافاييت، دبي مول

تحتفظ غاليري لافاييت، أكبر متجر في دبي، بروح الأزياء الفرنسية المفعمة بالحياة التي تتميز بها عاصمة التسوق في الشرق الأوسط. يتميز أسبوع الموضة بحضور "جويل" في جلسة استقبال وترحيب للعملاء، وذلك في 12 يناير عند الساعة 7 مساءً. وتقدّم خلال الجلسة الاستشارات من قبل "جويل سكين لاب" واستشارات الشعر وطرق علاجه من "ميزون دو جويل". وستتم المنافسة بين ثلاث مشجعات تم اختيارهن من الفيسبوك لعرض الماكياج على المسرح بحضور مدون مشهور لتقييم المنافسة. وسيكون هناك أيضا عرض عزف على الكمان بأداء الفنان أكوا دي بارما وعروض من قبل خبراء ماكياج عالميين، فضلا عن توفير طلاء للأظافر مجاني من قبل كيور بازار، وماكياج كامل من قبل خبير الماكياج الاقليمي من جيشفنشي.

روائع الذهب والمجوهرات

اطلاق مجموعة "دهاماني أرجيل بينك دياموند"

10 – 16 يناير دبي مول، في صالة كبار الشخصيات في غراند أتريوم، دبي مول

يقدم دار دهاماني للمجوهرات الشهير، أرقى تصاميم المجوهرات جودة على مستوى العالم منذ عام 1969. ويكشف خلال هذا الحدث الرائع عن مجموعة "دهاماني أرجيل بينك دايموند" ، ويطلق نسخة محدودة من الألماس الزهري من دهاماني 1969 حصريا لمهرجان دبي للتسوق، يتبعه عرض لرقص الباليه.

معرض "ألماس كورلوف" بحضور أمل العوضي

11- 15 يناير، كورلوف بوتيك في دبي مول

يقدم معرض المجوهرات والألماس الرائع هذا تصاميم مميزة وفريدة من نوعها، فضلا عن الإبداعات الراقية في صناعة المجوهرات والساعات من كورلوف باريس، إحدى أكثر العلامات التجارية للألماس تميزا في العالم. تطورت الشركة خلال الـ29 سنة الماضية لتصبح امبراطورية عالمية ضخمة في صناعة المجوهرات، حيث تتوزع حصريا على 50 فرعا في العالم، وأكثر من 450 نقطة بيع.

فان كليفبويتري أوف تايم

22 يناير ، دبي مول ومول الإمارات

تعرض مجموعة "بويتري أوف تايم" المجوهرات الفرنسية وروائع صناعة "فان كليف أند أربلز" التي تسلط الضوء على عناصر الفراشات والزهور والطبيعة في قطعها . تأسست الشركة عام 1896 على يد ألفرد فان كليف وعمه سلومون أربلز من باريس. وتعكس قطع المجوهرات التي يقدمها غالبا تصاميم من الزهور والحيوانات، وتألقت بتلك الأيقونات الساحرة شهيرات عدة مثل فرح باهلافي ودوقة ويندسور وغريس كيلي وجوردان باتيرا واليزابيت تايلور.

داماس – إطلاق مجموعة فرفشة مع نانسي عجرم

17 يناير في دبي مول

بالتعاون مع مهرجان دبي للتسوق تستعد داماس المتخصصة في عالم الذهب والمجوهرات لإطلاق مجموعة جديدة من فرفشة تستضيف خلالها النجمة نانسي عجرم التي ستلتقي بمحبيها ومعجبيها لإلتقاط الصور معهم

روائع الموضة والأزياء

عرض الأزياء الموسيقي

من 19 حتى 21 يناير – مول الإمارات

التزاما منها في المحافظة على ارث مهرجان دبي للتسوق، تستضيف روائع الموضة والأزياء في دورتها الثانية أنشطة وفعاليات عروض الأزياء الموسيقية الأكثر تميزًا. ويمزج عرض الأزياء الموسيقي ما بين فعاليات الأزياء والترفيه، حيث سيتم تقديم عرض أزياء أحدث التشكيلات لأرقى العلامات التجارية على ممشى عروض الأزياء، مصحوبًا بأداء حيّ. وسيتضمن عرض الأزياء الموسيقي مجموعة من عروض الأزياء الراقية التي ستقام خلال يومين يتخللها بعض الأنشطة الخاصة بمحلات التجزئة.

"فاشن اكسبرس"

12- 14 يناير في ابن بطوطة مول، 19 - 21 يناير في دبي فستيفال سيتي مول، 26 - 28 يناير في سيتي سنتر ديرة

تشكل فعالية "فاشن اكسبرس" مفهومًا جديدًا يرتكز على تقديم عروض أزياء داخل مراكز التسوّق تجمع بين أسلوب "الفلاش موب" وعنصر مفاجأة الجمهور في تقديم هذه العروض، وذلك بهدف توفير فعالية مميزة ومبتكرة تساهم في استقطاب المزيد من الزوار والمتسوّقين إلى المحلات التجارية داخل مراكز التسوّق. وسيحظى الزائرون بالكثير من الفرص للاستفادة من العروض الترويجية وفعاليات إطلاق المنتجات الجديدة التي تقدمها المتاجر.

عروض الأزياء المتجولة

29 ديسمبر في المكتب المطبوع بتكنولوجيا ثلاثية الأبعاد، 5 يناير في ذا بيتش، 17 يناير في سوق الذهب، 25 يناير في سيتي ووك

تأتي عروض الأزياء المتجولة على شكل سلسلة من عروض الأزياء الحقيقية التي تقام في مواقع مختلفة في المدينة كجزء من روائع الموضة والأزياء. وما يميز عروض الأزياء هذه أنها تبرز معالم دبي الجميلة كخلفيات ضمن المشهد بدل منصة عرض الأزياء التقليدية. وسيكون لكل عرض مفهوم خاص يعتمد على الموقع الذي سيقام فيه.

معرض فنون الخط العربي على منتجات باتريزيا بوب

28 ديسمبر في ذا بيتش

ستعرض محلات باتريزيا بوب مجموعة محدودة من المنتجات الخاصة بمهرجان دبي للتسوق بما فيها الحقائب المزينة من قبل خطاطين محترفين بأسعار مميزة وسيتواجد الخطاطون في ذلك اليوم لرسم فنون الخط العربي على الحقائب بشكل مباشر أمام الجمهور.

فعاليات مراكز التسوّق

ورش عمل وعروض "آيس أيج"

من 2 حتى7 يناير، ابن بطوطة مول، من 3 بعد الظهر إلى 10 مساءً

شاهد أبطال العصر الجليدي "آيس أيج" في هذا العرض الحي في ابن بطوطة مول، الذي يقدم كل من الماموث "ماني"، والحيوان الكسول "سيد"، بالإضافة إلى نمر الثلوج ذي النابين الطويلين"دييغو". وتضم الفعالية أيضا ورش عمل للأطفال للمزيد من المرح في مهرجان دبي للتسوّق.

لعبة "ابن بطوطة ترافل"

من 5 حتى 19 يناير، ابن بطوطة مول

توجه إلى ابن بطوطة مول الفريد الذي سمّي على اسم المستكشف القديم ابن بطوطة، حيث يضم 6 ردهات تحت اسم البلدان التي زارها ابن بطوطة وشارك في لعبة "ابن بطوطة ترافل" الكبيرة هذه واربح قسائم فورية يوميا.

ورش عمل وعرض لوني تونز

من 16 حتى 25 يناير في سوق التنين 2

استمتع بالمشاركة في ورش عمل لوني تونز ومشاهدة أبطالها تويتي وسيلفستر في العرض الحي، لنرى ماذا سيفعل سيلفستر الجائع لاخراج تويتي الصغيرمن قفصه، ولكن تويتي الذكي هو السباق دائما. شاهد الرسوم المتحركة الكلاسيكية المبنية قصتها على هذا الثنائي الرائع واعرض مهاراتك الفنية في ورش العمل.

عرض سندريلا الحيّ، سوق التنين 2

من 5 حتى 14 يناير، دراغون مارت 2

أنه عرض حيّ لقصة سندريلا الشعبية على المسرح، سندريلا الفتاة الريفية التي تعيش مع زوجة والدها وابنتيها الشريرتين، والتي أصبحت فيما بعد أميرة. إنها ليلة خاصة ومليئة بالسحر، حين تزور سندريلا الحفل الملكي وترقص مع الأمير بنفسه. ولكن عندما يزول السحر في منتصف الليل، تهرع سندريلا للخروج من الحفل، لكنها تفقد حذاءها الزجاجي، مما يدفع الأمير للبحث عنها ويتزوجها.

استمتعوا بأوقاتكم في دبي فستيفال سيتي

26 ديسمبر 2016 – 28 يناير 2017- احد ابرز الفعاليات

استمتعوا بالتسوّق والعروض الترفيهية في دبي فستيفال سيتي احتفالًا بإطلاق عرض ترفيهي عالمي جديد، وهو أحد أبرز الفعاليات التي تقام بالتزامن مع إطلاق مهرجان دبي للتسوّق 2017، لا تفوت الفرصة لتجربة النفق الضوئي التفاعلي لتستمتع بمشاهدة الأضواء والليزر في فستيفال سيتي والتقاط أفضل الصور، فضلا عن عروض التجوال الترفيهية المبهرة والمتنوعة في جميع أنحاء المول. انضموا إلينا في "فاشن إكسبرس" من 19 – 21 يناير 2017 واستمتعوا بعروض مشوقة من متاجر مختارة والعديد من الفعاليات داخل المتاجر. اوقات الفعالية : 26 ديسمبر 2016 - 28 يناير 2017. أيام الأسبوع 10 صباحًا – 10 مساءً خلال أوقات عمل المول.

عطلة نهاية الأسبوع 10 صباحًا – 11:30 مساءً خلال أوقات عمل المول

فعاليات أخرى

واحة السجاد والفنون

من 29 ديسمبر حتى 15 يناير

مركز دبي التجاري العالمي – قاعة الشيخ سعيد 1و2

يحرص المشاركون في واحة السجاد والفنون على عرض منتجات جديدة لأول مرة من السجاد اليدوي من أشهر الدول في العالم بهذه الصناعة مثل إيران، تركيا، باكستان، أفغانستان، أذربيجان، تركمانستان، الصين، الهند. وتقام واحة السجاد والفنون هذه الدورة في مركز دبي التجاري العالمي في قاعات الشيخ سعيد 1 و2 وتتضمن الكثير من الأنشطة والفعاليات التراثية والثقافية، فضلا عن تقديم جوائز قيمة للمتسوّقين.

سوق رايب دبي–خلال مهرجان دبي للتسوق

كل يوم جمعة خلال يناير من 9 صباحًا حتى 5 مساءً، حديقة زعبيل

يعدّ سوق رايب المكان الوحيد في الإمارات العربية المتحدة الذي يجتمع فيه المواطنون والوافدون والسياح ليتشاركون في حبهم للمحاصيل العضوية والطازجة والموسمية والمنتجات المحلية والمصنوعة يدويا. وتنتشر تلك الأسواق في دبي وأبو ظبي حيث تدعم هذه الفعالية الأعمال المحلية وتوفّر لهم منصة لبيع منتجاتهم للزوار من المقيمين والسياح. كما تتوفر العديد من أكشاك الطعام والقطع الفنية والحرف والأزياء والمجوهرات، فضلا عن توفر أماكن لممارسة اللياقة البدنية واليوغا والحفلات الترفيهية والأنشطة للصغار وغيرها الكثير.

للمزيد من المعلومات عن جدول الفعاليات، يرجى زيارة: http://www.visitdubai.com/ar/dsf