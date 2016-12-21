الرئيس التنفيذي لـ يونيليفر :"لن نسرق موارد الأجيال القادمة"

أعلن بول بولمان الرئيس التنفيذي لشركة يونيليفر الرئيس التنفيذي عن تبني أعلى معايير الاستدامة لدى تدشين مصنع في دبي قائلا إن شركته لن تسرق موارد الأجيال القادمة. وتحدث بولمان عن مصنع الشركة الجديد الذي تم تدشينه صباح اليوم والذي استغرق إنشاءه 18 شهرا بلا حوادث ومع تبني الاستدامة المسؤولة وتقليص النفايات لمستوى الصفر.

وأعلن أن 80% من منتجات المصنع سيتم تصديرها إلى الخارج تحت علامة "صنع في الإمارات"

يمكن التعرف على موقع المصنع بالضغط على الإحداثيات التالية أو البحث عنها في غوغل ( 24.851741, 55.125725)