يونيليفر ﻿﻿تدشن مصنعاً بمليار درهم في مدينة دبي الصناعية

دشنت يونيليفر صباح اليوم الأربعاء 21 ديسمبر مصنعها الجديد الخاص بمنتجات العناية الشخصية، الذي يقع في مدينة دبي الصناعية لتلبية الطلب المحلي المتزايد في قطاع العناية الشخصية.



تتجاوز الاستثمارات في المنشأة الجديدة من شركة «يونيليفر» ومورديها، المليار درهم إماراتي (200 - 250 مليون يورو)، كما سيسهم المصنع الجديد في تأمين 350-400 فرصة عمل جديدة في الدولة تقور الشركة إنها تخصصها للتنوع بين 10 جنسيات مع توازن جندري لتوفير وظائف للإناث.

وقال سانجيف كاكار، نائب الرئيس التنفيذي لشركة يونيليفر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا وروسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا: «تشهد السوق الإقليمية طلباً هائلاً على منتجات العناية الشخصية، مع تسجيل معدلات نمو عاليةً سنوياً. وتشكل هذ المنشأة الجديدة عنصراً أساسياً لتحقيق رؤيتنا الخاصة في مضاعفة حجم أعمالنا، وتقليل البصمة البيئية، وزيادة التأثيرات الاجتماعية الإيجابية».

وأضاف كاكار: «يأتي هذا الاستثمار الجديد كجزء من التزامنا الراسخ في دعم رؤية دولة الإمارات وأهدافها طويلة الأمد في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة».

وسيسهم هذا المصنع الذي يتم إنشاؤه وفقاً لأرقى المعايير العالمية في تطوير سوق العناية الشخصية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ سيقدّم منتجات مبتكرة تلبي بشكل سريع الاحتياجات المتنوعة في أسواق المنطقة. وستخصِّص الشركة الجزء الأكبر من السلع المصنعة في المنشأة الجديدة من أجل تلبية مجمل احتياجات دول المنطقة .

وتماشياً مع «خطة» يونيليفرللمعيشة المستدامة، تم تصميم المصنع الجديد لضمان الحد الأدنى من التأثير على البيئة، مثل خفض المخلفات الصناعية إلى معدّل الصفر، على غرار مصنع ليبتون في جبل علي.

وأضاف كاكار أن اختيار شركة يونيليفر لموقع المصنع في مدينة دبي الصناعية يعود إلى المزايا العديدة التي تقدمها المدينة للعملاء، مثل البيئة المثالية للأعمال التجارية، والإعفاء من رسوم الاستيراد على الآلات والمعدات والمواد الخام اللازمة للإنتاج.

من جانبه، قال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمدينة دبي الصناعية: «يسرنا اختيار يونيليفر لمدينة دبي الصناعية لإقامة منشأتها الجديدة ".