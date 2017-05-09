الإسكان السعودية تتواصل مع أصحاب الأراضي البيضاء للمشاركة مع شركات للتطوير العقاري بغرض تطويرها

(أرييبان بزنس/ وكالات) - كشف محمد المديهيم المشرف العام على برنامج الأراضي البيضاء بوزارة الإسكان السعودية عن وجود "تواصل بين وزارة الإسكان وأصحاب الأراضي البيضاء بشأن المشاركة مع شركات للتطوير العقاري بغرض تطويرها".

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن "المديهيم" إن مركز خدمات المطورين (اتمام) التابع للوزارة تلقى عدداً من الطلبات لتسهيل استخراج التراخيص الخاصة بالتطوير العقاري".

وحول تراجع الأسعار بعد إصدار الفواتير في كل من الرياض وجدة، قال "المديهيم" إن أهداف الوزارة الإستراتيجية تتمحور في زيادة المعروض، وتوفير الأراضي السكنية، إضافة إلى حماية المنافسة العادلة، فضلاً عن منع الاكتناز.

ونوه "المديهيم" إلى أن هيئة الإحصاء رصدت انخفاضا في أسعار الأراضي بنسبة 9 بالمئة، وكذلك في أسعار الوحدات السكنية بنسبة 8 بالمئة.

وانتهت المرحلة الأولى من تسجيل الأراضي البيضاء في كل من الرياض وجدة والدمام، في ديسمبر/كانون الأول 2016، واستقبلت البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل الأراضي البيضاء 1792 مسجلاً، فيما بلغ عدد طلبات التسجيل 2278 طلباً، وبمساحة إجمالية بلغت 635 مليون متر مربع.

وكانت وزارة الإسكان قد حددت النطاق الجغرافي المستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من نظام رسوم الأراضي البيضاء لمدينة الرياض ومدينة جدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة.

ويفرض نظام الأراضي البيضاء رسوماً سنوية بمقدار 2.5 بالمئة من قيمة الأرض غير المطورة المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية داخل النطاق العمراني التي تحدده الوزارة.

ويحدد قيمة الأرض بعدة معايير منها موقع الأرض، واستخداماتها، وتضاريسها، وأنظمة البناء المطبقة عليها، بالإضافة إلى توافر الخدمات العامة فيها، ويطبق القرار عبر 4 مراحل، الأولى غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، والثانية المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، التي تزيد مساحتها 10 آلاف م2، فيما الثالثة فللأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، وتزيد عن 5 آلاف متر مربع، أما الرابعة فللأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة والتي تزيد مساحتها 10 آلاف متر مربع.