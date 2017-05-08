معرض "عقارات مصر" بدبي يحقق صفقات بيع تزيد على 55 مليون دولار

شهدت الدورة الخليجية الأولى من "معرض عقارات مصر" الذى اختتم أمس بمركز دبي التجاري العالمي بمشاركة واسعة من كبرى الشركات العقارية المصرية توقيع صفقات بيع إستراتيجية بقيمة تزيد على مليار جنيه مصري أي ما يعادل 55.2 مليون دولار أمريكي.

واستقطب المعرض حشداً كبيراً من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الذين اطّلعوا على أهم الفرص العقارية وآفاق النمو الواعدة التي تزخر بها السوق المصرية مثمّنين الأهمية الكبيرة للحدث الذي وفّر منصة ممتازة للتواصل المباشر مع المطوّرين والخبراء العقاريين المصريين للتعرّف على أهم المقوّمات الاستثمارية وفرص الاستثمار ذات العائد المرتفع في قطاع العقارات المصرية فضلاً عن الاستفادة المثلى من العروض الحصرية التي جرى تقديمها خلال الحدث.

وأشاد هشام لطفي رئيس مجلس إدارة "مؤسّسة الأهرام"، وفق وكالة أنباء الإمارات، بالمستوى العالي من الرضا والاستجابة الإيجابية التي حظي بها "معرض عقارات مصر 2017" من قبل العارضين الذين أثمرت مشاركتهم الفاعلة في الحدث عن الوصول المباشر إلى شريحة واسعة من الزوّار فيما قال وحيد عطا الله رئيس شركة "سبكتروم للاستشارات" أن نتائج الدورة الأولى من "معرض عقارات مصر" تشكل شهادةً دامغةً على الاهتمام القوي والتركيز المكثّف بين أوساط المستثمرين المصريين والعالميين على الاستثمار في سوق العقارات المصرية .

وأكّدت الجهة المنظمة ان الدورة الخليجية الثانية للمعرض تقرر ان تعقد في الكويت ثم السعودية وأخيراً لندن فيما تستضيف دبي نسختها الثانية من "معرض عقارات مصر"خلال الفترة من 12 إلى 14 أبريل من العام القادم.