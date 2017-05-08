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"دبي الجنوب"و "إسلامية دبي" توقعان مذكرة تفاهم لإقامة مشروع "مدينة ناشئة"

أريبيان بزنس
الاثنين، 8 مايو 2017
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"دبي الجنوب"و "إسلامية دبي" توقعان مذكرة تفاهم لإقامة مشروع "مدينة ناشئة"
سعادة خليفة الزفين الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران

وقعت مؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي اليوم مذكرة تفاهم لإقامة مشروع "مدينة ناشئة" على مساحة /145/ كيلومترا مربعا ضمن إمارة دبي.

يضم المشروع عددا من الخدمات المتنوعة وهي المنطقة اللوجستية ومنطقة الطيران والمنطقة السكنية ومنطقة الجولف والمنطقة التجارية في إطار دعم بيئة دبي الجنوب الاقتصادية لجميع أنواع الأعمال والصناعات في إمارة دبي.

 

وقع المذكرة عن مؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، وفق وكالة أنباء الإمارات، سعادة خليفة الزفين الرئيس التنفيذي للمؤسسة، فيما وقعها عن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري الدكتور حمد بن الشيخ أحمد الشيباني مديرها العام وذلك في مقر الدائرة بحضور مدراء الإدارت والمسؤولين من الجهتين.

 

يأتي توقيع المذكرة في إطار التعاون بين مؤسسات حكومة دبي لتفعيل ودعم مبادرات عام الخير 2017.

 

ويسعى الطرفان من خلال المذكرة إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة بدعم وتعزيز الدور المنوط بكل منهما في ميادين العمل الخيري والمجتمعي ورسم إطار وحدود علاقات الشراكة بين الطرفين من خلال تحقيق رؤيتهما وأهدافهما الاستراتيجية وإرضاء المتعاملين معهما وكذلك دعم قنوات الاتصال والتواصل لتحقيق المصالح المشتركة بينهما وبناء جسور من التواصل بين الطرفين تكفل المزيد من التعاون والتنسيق بينهما وتفعيل التكامل بين جميع الجهات العامة والخاصة وتبادل المعرفة والخبرات على كل مستويات العمل والنشاطات المشتركة بينهما.

 

وقال سعادة خليفة الزفين أن المذكرة تهدف لتحديد أطر التعاون بين الطرفين من حيث الفعاليات الخيرية بعد الاطلاع عليها من قبل الطرفين أو من يمثلهما بجانب الدعم الاستراتيجي من خلال دعم دبي الجنوب لمبادرات الخير التي أعلنتها الدائرة مطلع هذا العام لاسيما مبادرة "زرع وثمر".

 

وأوضح أن المذكرة تسعى لتوعية العامة و"دبي الجنوب" والشركات الخاصة المسجلة لديها بجميع الإجراءات المتبعة لأي نشاط أو فعالية خيرية وإنسانية وتسهيل الإجراءات.

 

وأشار إلى أن إسلامية دبي ستقوم بالإشراف والتسهيل والتوجيه لدبي الجنوب خاصة الإجراءات القانونية والآلية الصحيحة للقيام بالأنشطة والفعاليات الخيرية والإنسانية للتمكين من تحقيق أفضل النتائج المنشودة وترخيص الدائرة للأنشطة المتعلقة بجمع التبرعات التي تود "دبي الجنوب" القيام بها وفق الإجراءات والضوابط المعمول بها لدى الدائرة باعتبارها الجهة المسؤولة عن الرقابة والإشراف على جمع التبرعات والصدقات وصرفها في وجوهها المقررة شرعا وترخيص فعاليات جمع التبرعات وإصدار التصاريح اللازمة لذلك على مستوى الإمارة.

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