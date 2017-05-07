بيع وحدات البرج الثالث من مشروع "ذا بردجز"خلال 4 ساعات

أعلنت شركة الدار العقارية اليوم، عن بيع جميع الوحدات السكنية للبرج الثالث من مشروع "ذا بردجز" خلال "خلال 4 ساعات ، مما يرفع إجمالي المبيعات الى 600 مليون درهم للوحدات السكنية للأبراج الثلاثة.

ونظراً للنجاح الكبير الذي حققته مبيعات البرج الأول والثاني من مشروع "ذا بردجز" خلال معرض سيتي سكيب أبوظبي، قامت الدار بإطلاق مبيعات البرج الثالث قبل الموعد المحدد لها. ويتألف مشروع "ذا بردجز" من ستة أبراج تقع على جانبي القناة المائية في جزيرة الريم.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للتطوير في شركة الدار العقارية: "لقد شهدنا إقبالاً كبيراً على مشروع "ذا بردجز"، مما يعكس ثقة العملاء بالدار ومشاريعها التطويرية، فضلاً عن استقرار سوق العقارات في أبوظبي وإدخال أنواع جديدة ومختلفة من المنتجات."

وأضاف الذيابي: " تحرص الدار دائماً على الالتزام بتطوير المشاريع التي تلبي احتياجات العملاء، ويعزز الطلب الاستثنائي على مشروع "ذا بردجز" إمكانات قطاع سوق الدخل المتوسط، والتزامنا بالاستجابة إلى متطلبات هذا السوق الهام."

وتعد جزيرة الريم الخيار المفضل للمقيمين الباحثين عن وحدات سكنية عالية الجودة في وجهات متميزة. وتضم جزيرة الريم مجموعة من المشاريع التطويرية الريادية مثل صن وسكاي تاور، وبرج البوابة، وبرج القوس، فضلاً عن مشروع "ميرا" الذي يعتبر أول مشروع مخصص لأصحاب الدخل المتوسط. وتتميز جزيرة الريم بموقعها القريب من منطقة الأعمال المركزية في جزيرة الماريه، وتبعد مسافة 5 دقائق عن مركز المدينة، وتوفر سهولة الوصول إلى مجموعة من المرافق والفنادق عالمية المستوى في العاصمة.



