البراري تطلق مشروع فلل ذا نيست للبيع

أطلقت البراري مشروع ذا نيست الذي يضم 55 فيللا فاخرة المساحة المبنية لكل منها 6،340 إلى 7،470 قدم مربع ومساحة الأراضي تتراوح بين 10,600 إلى 13،300 قدم مربع

ويتكون المشروع من عدة نماذج منها نموذج A1، وهي فيللا مكونة من أربع غرف نوم، ومحاطة بالمساحات الخضراء وتتمتع تلك المجموعة الحصرية بمكان انتظار سيارات خاص بالضيوف. كما سيكون هناك عدة حدائق إضافية ومتنزهات ومسارات مائية ومناطق للعب الأطفال داخل "ذانيست".

وسيتمكن المقيمون في المشروع من الدخول لأماكن أخرى في مشروع البراري المطور بما في ذلك نادي بودي لانجوتش الصحي، وهو صالة رياضية مجهزة بالكامل تضم أحدث المعدات، حمام سباحة مفتوح لا متناهي يمكن التحكم في طقسه، ملعبين للتنس، ومجموعة كاملة من صفوف التمارين الرياضية الجماعية، مطعم "ذا فارم" ذو التصور الفريد وسبا البراري المميزة ومركز ويلنيس هارت آند سول.

وتضم فلل "ذا نيست" حمام سباحة مفتوح خاص لا متناهي مع دش استحمام خارجي ومنطقة لحفلات الباربكيو وحديقة خضراء مع مرج وموقف يتسع لسيارتين. نوافذ من الأرض إلى السقف لتسمح بتدفق الضوء بحرية مما يعزز من رحابة واتساع المنزل. تقدم "ذا نيست" التوازن المثالي بين المجتمع والخصوصية.

ينطبق نفس الاهتمام بالتفاصيل في المنطقة الخارجية على المنازل من الداخل. تشطيبات فاخرة تتضمن بلاطات بورسلين عالية الجدة ومطبخ من أحجار الكوارتز البيضاء مع خزانات مطبخ من "كولومينيكاسا" وأجهزة مطبخ من "زانوسي".

وتطل تلك المنازل الرائعة والعملية في نفس الوقت على مشاهد لبرج خليفة وحدائق خضراء ومحميات طبيعية مجاورة مما يثبت مرة أخرى أن الفخامة والطبيعة يمكن أن يتعايشان معا.

تتوافر الفيلات في فئتين مما يسمح باختلافات مميزة في الشكل الجمالي ونمط الحياة ويسمح للمشترين لاختيار المنزل الذي يناسب ذوقهم الخاص.

كما تتمتع المنازل بالإضاءة الطبيعية والأسقف المرتفعة المصممة بشكل هندسي معاصر. تضم قائمة الألوان اللون الكريمي والرمادي والأبيض. وتضم الطبيعة المفتوحة للمنازل حائط من الزجاج يبقيكم على تواصل مع الحديقة.