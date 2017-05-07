السعودية: بدء تسجيل الوسطاء العقاريين في برنامج "إيجار"

قال عبدالرحمن السماري عضو برنامج "إيجار" في وزارة الإسكان السعودية إنه بدأ تسجيل الوسطاء العقاريين في برنامج "إيجار" وإن البرنامج سيتيح خدمة البرامج التدريبية الفترة المقبلة.

وجاء تصريحات "السماري" خلال لقاء تعريفي بالبرنامج نظمته غرفة الشرقية ممثلة باللجنة العقارية، يوم الخميس الماضي.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر، في فبراير/شباط الماضي، عدم صحة عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية.

ويحكم نظام "إيجار" العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، ويمكنه ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً، إلى جانب ست خدمات أخرى.

ويتيح "إيجار" عبر منصته الإلكترونية عقداً موحداً موثقاً يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي.