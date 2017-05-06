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عقارات

السعودية: غالبية طلب المواطنين يتركز على وحدات سعرها 200 ألف ريال

أريبيان بزنس
السبت، 6 مايو 2017
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السعودية: غالبية طلب المواطنين يتركز على وحدات سعرها 200 ألف ريال

كشفت وزارة الإسكان السعودية أن غالبية الطلبات على الوحدات العقارية تتركز في حدود الأسعار التي تقارب 200 ألف ريال (53.3 ألف دولار) فيما كان العرض بـ700 ألف ريال (187 ألف دولار).

                

ووفقاً لصحيفة "الحياة" السعودية، قال مدير الشراكات في وزارة الإسكان أحمد مندورة خلال جلسة في معرض "ريستاتكس" الخميس الماضي، إن التمويل السكني البنكي في المملكة يشكل 3 بالمئة من إجمالي الوحدات الممولة التي بلغ عددها أكثر من 6 ملايين وحدة خلال 30 سنة، كان أغلبها ممولاً من صندوق التنمية العقارية، وكل وحدة سكنية تنتج وظيفتين في المتوسط، مع وجود نحو 200 مهنة لها علاقة بالإسكان، وغالبية الطلبات في السوق تتركز بين 200 و700 ألف ريال، فيما العرض أكثره يتركز على 750 ألف ريال وأعلى من ذلك.

 

وأكد "مندروة" أن أكثر شرائح حجم الأسر كان لأفراد أسرة بين ثلاثة إلى خمسة أفراد في الأسرة الواحدة، بنسبة وصلت حتى 69 بالمئة، مع وجود أكثر الطالبين للسكن في منطقة مكة المكرمة.

 

فيما يخص خدمات المطورين، قال "مندورة" إن الوزارة قد تقدم خصماً يصل إلى 30 بالمئة من قيمة الأراضي التي تتبع للوزارة، كما تمنحهم دفعة مقدمة من كامل المشروع بنحو 20 بالمئة، والمتبقي عن طريق البيع على الخريطة.

 

وتتعهد وزارة الإسكان بشراء المتبقي من الوحدات المتعثرة بعد البناء والتسويق، كما تساعد الوزارة المطورين في بناء المشروع بشكل أو بآخر.

 

 

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