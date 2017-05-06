دبي: بتكلفة 375 مليون درهم﻿ ترسية عقد مشروع الطرق المؤدية لـ جوهرة الخور

اعتمد مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات برئاسة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، بالتنسيق والتعاون مع شركة دبي العالمية للعقار ترسية عقد مشروع إنشاء الانفاق والطرق المؤدية لمشروع (جوهرة الخور)، بتكلفة 375 مليون درهم، وصمم مشروع (جوهرة الخور)، الذي يقع بين جسري آل مكتوم والعائم، ليكون من أهم الوجهات السياحية المميزة، ويعد إضافة للمدينة ويعيد تنشيط المنطقة سياحيا.

ووقعت هيئة الطرق والمواصلات مذكرة تفاهم مع شركة دبي العالمية للعقار لتمويل تكلفة الأنفاق والطرق المؤدية للمشروع، وقع المذكرة عن الهيئة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين، فيما وقعها عن شركة دبي العالمية للعقار سعادة خليل الصايغ مدير عام الشركة، ويتوقع الانتهاء من تنفيذ مشروع الطرق في النصف الأول من عام 2019.