السعودية تدرس تطبيق رسوم الأراضي البيضاء على المواقع ذات الاكتظاظ السكاني

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قال مسؤول كبير في وزارة الإسكان السعودية إن الوزارة تدرس حالياً تطبيق برنامج رسوم الأراضي على المواقع ذات الاكتظاظ السكاني كمرحلة تالية.

ونقلت صحيفة "المدينة" السعودية عن محمد المديهيم المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان إن الوزارة تعتزم إصدار فواتير الأراضي البيضاء في الدمام بعد الانتهاء من فرز الأراضي المسجلة في النظام.

وأضاف "المديهيم" أنه سيتم الإعلان عن فواتير الدمام خلال الشهر الجاري.

وكان العمل بنظام رسوم الأراضي البيضاء قد بدأ يوم 8 يونيو/حزيران 2016.

وانتهت المرحلة الأولى من تسجيل الأراضي البيضاء في كل من الرياض وجدة والدمام، في ديسمبر/كانون الأول 2016، واستقبلت البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل الأراضي البيضاء 1792 مسجلاً، فيما بلغ عدد طلبات التسجيل 2278 طلباً، وبمساحة إجمالية بلغت 635 مليون متر مربع.

وكانت وزارة الإسكان قد حددت النطاق الجغرافي المستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من نظام رسوم الأراضي البيضاء لمدينة الرياض ومدينة جدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة.

ويفرض نظام الأراضي البيضاء رسوماً سنوية بمقدار 2.5 بالمئة من قيمة الأرض غير المطورة المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية داخل النطاق العمراني التي تحدده الوزارة.

ويحدد قيمة الأرض بعدة معايير منها موقع الأرض، واستخداماتها، وتضاريسها، وأنظمة البناء المطبقة عليها، بالإضافة إلى توافر الخدمات العامة فيها، ويطبق القرار عبر 4 مراحل، الأولى غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، والثانية المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، التي تزيد مساحتها 10 آلاف م2، فيما الثالثة فللأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، وتزيد عن 5 آلاف متر مربع، أما الرابعة فللأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، والتي تزيد مساحتها 10 آلاف متر مربع.