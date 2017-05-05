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عقارات

هبوط أسعار المنازل في السعودية 10% والتجارية 12%

أريبيان بزنس
الجمعة، 5 مايو 2017
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هبوط أسعار المنازل في السعودية 10% والتجارية 12%

أظهرت بيانات رسمية أمس الخميس أن أسعار المنازل في السعودية انخفضت بنحو 10 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام بسبب الضغوط على الاقتصاد من تدني أسعار النفط والإجراءات التقشفية الحكومية.

 

وقالت وكالة رويترز إنه بحسب مؤشر الهيئة العامة للإحصاء، انخفضت أسعار العقارات السكنية 9.5 بالمئة في الربع الممتد من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار. وتسارعت وتيرة الهبوط من 7.3 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.

 

وقالت الحكومة الشهر الماضي إنها ستعيد جميع البدلات المالية إلى موظفي الدولة بعد استقطاعها في سبتمبر/أيلول لتوفير المال. لكن إجراءات تقشفية متوقعة في الأشهر القادمة ومن ثم قد لا يوفر هذا الكثير من الدعم لأسعار المنازل.

 

وقالت الهيئة إن أسعار العقارات التجارية انخفضت 11.7 بالمئة في الربع الأول مقارنة مع العام الماضي.

 

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