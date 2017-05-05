معرض "عقارات مصر 2017" ينطلق في دبي اليوم

ينطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي «معرض عقارات مصر 2017»، ويستمر حتى 7 مايو الجاري، وهو أول معرض عقاري مصري دولي متنقل يشارك فيه نُخبة من الشركات المصرية لترويج عقارات فاخرة للمستثمرين من جميع الجنسيات، وسيجري تنظيم المعرض في عواصم عربية وعالمية بعد ختامه في دبي.

وعقدت الجهة المنظمة أمس، مؤتمراً حضره الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان في مصر، نيابةً عن رئيس مجلس وزراء المصري، إلى جانب نخبة من كبار صنّاع القرار والمطوّرين العقاريين المصريين. واستثمرت مصر 43 مليار جنيه مصري في مشاريع بنية تحتية، بهدف دعم نمو السوق العقارية وزيادة عدد مدن مصر إلى 59 مدينة بنهاية 2017 الجاري.





وفق صحيفة البيان، قال وزير الإسكان المصري إن «المعرض فرصة لتسليط الضوء على ملامح القطاع العقاري المتنامي في مصر، ودوره المهم في مسيرة التقدّم الاقتصادي المحلي. وأشار إلى أن الإمارات وجهة مثالية لاستضافة أولى دورات المعرض لتميزها بالتنوّع الاجتماعي الذي يشتمل شريحة واسعة من المستثمرين ورجال الأعمال».

وجرى عرض تطورات اثنين من المشاريع العقارية الضخمة في مصر، وهما «مدينة العلمين الجديدة»، ومشروع «العاصمة الإدارية الجديدة». وتمتد المرحلة الأولى من «مدينة العلمين الجديدة»، التي ستضم مجموعة واسعة من الوحدات السكنية على مساحة 33.6 مليون متر مربّع. ويتميز مشروع «العاصمة الإدارية الجديدة»، الذي أعلن عنه في 2015 بموقع استراتيجي على بعد 45 كيلومتراً شرق القاهرة.أهمية

ويكتسب سوق عقارات مصر أهميته من دوره في دفع عجلة النمو على امتداد 90 قطاعاً محلياً معنياً بمجال البناء والتشييد، بالإضافة إلى احتضانه ما يزيد على 8 % من إجمالي القوى العاملة. وتشير البيانات الأخيرة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى الحاجة لبناء حوالى 500 ألف وحدة سكنية جديدة سنوياً على مدار السنوات الخمس المقبلة.





شهد القطاع العقاري المصري ما بين 2013 -2015 ازدهاراً تمثل بنمو بلغ 30 %، وتعزز بإطلاق 15 مشروعاً عقارياً جديداً، ودخول شركات تطوير جديدة إلى السوق المحلية في عام 2016.