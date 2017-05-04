الصندوق العقاري السعودي: ربط الدعم السكني بالدخل وصرف النظر عن عدد أفراد الأسرة لمن يقل دخلهم عن 14 ألف

أعلن صندوق التنمية العقارية السعودي أنه سيدعم بنسبة 100 بالمئة كافة قروض المتقدمين لبرنامج التمويل المدعوم والذين يقل دخلهم عن 14 ألف ريال وأنه سيصرف النظر في عملية الدعم عن عدد أفراد الأسرة وربط الدعم بالدخل الشهري فقط.

وأوضح الصندوق أنه تم اعتماد القرار الجديد بهدف تسهيل آلية الدعم وجعلها واضحة لجميع المواطنين، وحتى يشمل الدعم الكامل أكبر عدد ممكن من المستفيدين.

وقال إن من تنطبق عليه شروط الدعم الجديدة وسبق له دفع جزء من الأرباح، فسيتم إرجاع الفرق لحسابه مع الدفعات القادمة من الدعم الشهري.

وأضاف أن دعم أرباح التمويل يتراوح بين 35 و 100 بالمئة بالنسبة لمن دخلهم الشهري أكثر من 14 ألف ريال، حسب الدخل وعدد أفراد الأسرة.

وأكد أن حساب الدعم يتم وقت الحصول على التمويل، وأي تغيرات بعد ذلك لا يتم أخذها بالاعتبار في احتساب الدعم، مشيراً إلى أنه يتم احتساب إجمالي الراتب مع البدلات الذي يصل بشكل شهري للبنك.

وأضاف أن عدد سنوات التمويل محددة حسب السن وحسب الممول إلى عمر من 60 - 65 سنة حسب جهات التمويل، ويتم تحديد الدور حسب أقدمية الطلب لكل المسجلين الذين حدّثوا بياناتهم.

وقال إنه يتم تحديد القسط حسب عدد سنوات التمويل، كلما زادت سنوات السداد قل القسط الشهري، موضحاً أن حاسبة الدعم الآن تحت التعديل وسيتم إطلاقها مرة أخرى بالآلية الجديدة.

وأضاف أن القروض البنكية تؤثر على قيمة التمويل من الممول، وأن يمنح مهلة سنتين للمستفيد يستطيع خلالها تسديد التزاماته البنكية.

وبخصوص معدومي الدخل ومن هم على الضمان الاجتماعي، قال "الصندوق" إنه شكلت لهم لجنة من عدة وزارات تعمل على إيجاد حلول خاصة لهم.

وأكد أن جميع من حصلوا على موافقة قبل العام 1438 هـ وما تزال موافقتهم سارية المفعول تم تحويلهم لنظام التمويل المدعوم.

وكان وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل قال أمس الأربعاء إن أصحاب الدخل أقل من 14 ألف ريال من مستفيدي الصندوق العقاري والبالغين 85 بالمئة من أعضاء صندوق التنمية العاقرية الحاليين، لن يدفعوا أي فوائد للصندوق.

والتمويل المدعوم هو برنامج تمويل سكني مدعوم التكاليف أطلقه صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان بالتعاون مع المؤسسات المالية والتمويلية المشاركة، وهو موافق للشريعة الإسلامية، ويهدف إلى توفير التمويل للمواطنين ممن هم على قوائم الانتظار في الصندوق والوزارة ممن تنطبق عليهم شروط الدعم السكني، وتصدر أرقامهم بشكل دوري؛ إذ سيوفر لهم البرنامج إمكانية الحصول على التمويل اللازم لشراء وحدة سكنية من خلال الجهات التمويلية، على أن يقوم الصندوق بسداد تكاليف التمويل بشكل كلي أو جزئي، وبحد أقصاه 500 ألف ريال وبنسبة تتفاوت وفقاً لدخل المستفيد وعدد أفراد أسرته.