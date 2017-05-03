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عقارات

السعودية: أصحاب الدخل أقل من 14 ألف لن يدفعوا فوائد للصندوق العقاري

أريبيان بزنس
الأربعاء، 3 مايو 2017
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السعودية: أصحاب الدخل أقل من 14 ألف لن يدفعوا فوائد للصندوق العقاري

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلن وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل، اليوم الأربعاء، إن وزارة الإسكان تخطط لتسليم مليون وحدة سكنية خلال الخمس سنوات القادمة.

 

و في تصريحات للصحفيين خلال "مؤتمر يوروموني السعودية 2017" اليوم الأربعاء، قال "الحقيل" أن أصحاب الدخل أقل من 14 ألف ريال (3734 دولار) من مستفيدي صندوق التنمية العقارية والبالغين 85 بالمئة من أعضاء الصندوق الحاليين لن يدفعوا أي فوائد للصندوق.

 

وأضاف أنه خلال خمس سنوات سيستفيد 500 ألف مواطن من صندوق التنمية العقارية، مؤكداً أن المواطن لن يدفع أي مبالغ سوى القرض الأساسي.

 

وذكر أن نسبة القروض العقارية المتعثرة لدى البنوك في السوق السعودي منخفضة جدا حيث تبلغ أقل من 1 بالمئة مقارنة بالنسب العالمية البالغة 2.5 بالمئة إلى 3 بالمئة.

 

وأضاف إن شركة "إعادة التمويل" ستشتري محافظ بناء على أهداف إستراتيجية، حيث بلغت المحافظ العقارية لدى البنوك 116 مليار ريال، وستقوم الشركة بشراء حصص منها تدريجياً.

 

وتوقع أن تقوم الشركة بالبدء في شراء محافظ البنوك في منتصف يونيو/حزيران القادم على أن تقوم بتوريق المحافظ بنهاية العام الجاري، حيث اقتربت مفاوضاتها مع العديد من شركات التمويل بالإضافة إلى البنوك المحلية وذلك لبدء شراء محافظها.

 

وتستهدف خطة الإصلاح الاقتصادي للمملكة "رؤية 2030" معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع خمسة بالمئة على الأقل بحلول عام 2020 من 47 بالمئة حالياً. ويحظى حل مشكلة الإسكان بأولوية كبرى لدى الحكومة السعودية.

 

وعلى مدى السنوات الأخيرة، أنفقت الحكومة عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان لكن البيروقراطية وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات حالا دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق.

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