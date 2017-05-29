البنوك ترفض تمويل السعوديين المستفيدين من برنامج التمويل المدعوم المدرجة أسماؤهم ضمن قوائم "سمة"

(أريبيان بزنس/ وكالات) - ذكرت صحيفة سعودية اليوم الإثنين إن عدداً من بنوك المملكة رفضت إقراض من هم على قوائم المتعثرين عن سداد الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) للبنوك ضمن برنامج التمويل المدعوم.





وأوضحت صحيفة "الوطن" اليومية أن صندوق التنمية العقارية وعدداً من البنوك يعملون على آلية جديدة لحل هذه الإشكالية من أجل الوصول إلى تمويل أكبر عدد ممكن ممن هم على قوائم الانتظار.

وأضافت أن الرفض جاء "وفقاً لسياسات التمويل التي تتخذها البنوك التجارية والتي تريد من خلالها ضمان أكبر قدر من عدم المجازفة في التمويل".

وكان صندوق التنمية العقارية أصدر، منذ منتصف مارس/آذار الماضي، موافقته لنحو 30.8 ألف مستفيد ضمن برنامج التمويل المدعوم من خلال دفعات أربع شهرية.