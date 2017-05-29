سكاي القابضة تكمل 40% من فايسروي دبي قرية جميرا

أعلنت سكاي القابضة، وهي مجموعة عقارية تتخذ من دبي مقراً لها، عن إكمال 40% من بناء فندق ومساكن فايسروي دبي قرية جميرا، حيث وصلت إجمالي قيمة المشروع إلى 1,28 مليار درهم إماراتي (348,4 مليون دولار أمريكي). وسيتم تسليم المشروع كما هو مقرر في العام 2018.

وقد أنجزت الشركة الصينية العامة للهندسة الانشائية في الشرق الأوسط، المقاول الرئيسي للمشروع، الأعمال الإنشائية للبرج وتقاطيع الجدران والأعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة لغاية الطابق الـ 19. كما تم تجهيز شقق مجهزة بالكامل تتكون من غرفة وغرفتي نوم وغرفتين فندقيتين للعرض.

وقال نبيل عقيقي، الرئيس التنفيذي لشركة سكاي للتطوير العقاري: "يمثّل استكمال 40% من مشروع فايسروي دبي قرية جميرا علامة فارقة وبالغة الأهمية بالنسبة لنا، ويوضح مدى التزامنا باستكمال هذا المشروع في الوقت المحدد، على الرغم من الحريق الذي اندلع خلال تشييد البرج في شهر أغسطس الفائت. لقد عاودنا العمل أسرع من المتوقع بدرجات قياسية، وسنبقى ملتزمين بالافتتاح المزمع في الربع الرابع من العام 2018 كما تعهدنا في البداية".

ومن جانبه قال ياو تاو، الرئيس والرئيس التنفيذي للشركة الصينية العامة للهندسة الانشائية: "سنعمل على إنجاز وإكمال الأعمال الهيكلية على مدى السنة المقبلة بمعدل طابق واحد في كل الأسبوع، وذلك لضمان أننا على الطريق الصحيح لتسليم والترحيب بأصحاب المنازل والضيوف في الربع الرابع من العام 2018".

ويتكون برج فايسروي دبي قرية الجميرا من 247 غرفة وجناح فندقي، بالإضافة إلى 221 شقة فندقية بغرفة نوم واحدة أو غرفتين، و33 شقة فندقية من 4 غرف نوم مع حمامات سباحة وجاكوزي خاصة.

ويتميز البرج المكون من 60 طابقاً بتصميم هندسي مميز يسمح لأشعة الشمس بالدخول إلى الشقق عبر مركز البرج وتصميم عمودي صديق للبيئة مع أكثر من نصف مليون قدم مربع من المساحات المزروعة، ما يساعد في الحفاظ على درجة حرارة معتدلة بشكل طبيعي. ويضم البرج أيضاً شرفات غنية بالنباتات الخضراء و271 مسبحاً تتوزع في أرجاء المبنى وحمامات الجاكوزي لإثراء أجوائه الطبيعية، علاوةً على أحواض الاستحمام العائمة والنوافذ الجدارية التي تعزز الإطلالات البانورامية الساحرة على مختلف أرجاء المدينة.

وكانت سكاي القابضة قد ابتكرت مفهوماً فريداً وحصلت على براءة اختراع لتصميم المشروع، وسجلته كعلامة تجارية في 186 بلداً، وتخطط حالياً لبناء هياكل مماثلة له ضمن مدن رئيسية أخرى حول العالم.





