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السعودية توقع عقد إنشاء أول مصنع لبناء الوحدات السكنية بالتقنيات الحديثة

أريبيان بزنس
الأحد، 28 مايو 2017
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السعودية توقع عقد إنشاء أول مصنع لبناء الوحدات السكنية بالتقنيات الحديثة

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قال مسؤول في وزارة الإسكان السعودية إن الوزارة تعتزم توقيع اتفاقيات لإنشاء مصانع متخصصة في بناء الوحدات السكنية بتقنيات البناء الحديث وإن الوزارة وقعت بالفعل عقد إنشاء أول مصنع متخصص في بناء الوحدات السكنية بتقنيات البناء الحديث في الدمام بالمنطقة الشرقية.

 

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن سيف السويلم المتحدث الرسمي في وزارة الإسكان إن ذلك لدعم العرض وضخ مزيد من الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب الذي يتراوح بين 250 و700 ألف ريال بما يتناسب مع جميع الفئات.

 

وقال "السويلم" إن تلك المصانع سيتم توطينها بنسبة تصل إلى 100 في المائة، لافتا إلى أن الوزارة قامت بتوقيع عقد إنشاء أول تلك المصانع في الدمام تمهيدا لتوفير الفرص الوظيفية من خلاله.

 

وأوضح أن المصنع يقوم ببناء وحدات سكنية وتجهيزها بحلول صناعية مبتكرة، حيث يتم تصنعيها بداخل المصانع، ومن ثم يتم نقلها للأرض المراد بناء المنزل عليها وتركيب المنزل، لافتا إلى أن هذه الطريقة تختلف عن طريقة البناء التقليدي.

 

وتوقع أن يسهم مصنع الدمام حال تفعيله في ضخ سبعة آلاف وحدة سكنية سنوياً، فيما لن تقل المصانع الأخرى عن هذا العدد من الإنتاجية، مشيراً إلى أن استخدام تقنية البناء الحديث يخدم خمسة أهداف، تتمثل في توفير فرص وظيفية للسعوديين والسعوديات داخل المصانع المتخصصة، وتقليل تكلفة البناء بنسبة تتراوح بين 30 و50 بالمئة مقارنة بالبناء التقليدي، وإعطاء جودة عالية تفوق البناء التقليدي إلى جانب الاستدامة، وإتاحة خيارات متنوعة في التصاميم، إضافة إلى تسريع مدة البناء بنحو ثلاث مرات مقارنة بالبناء التقليدي، وأن هذا النوع من البناء يراعي كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك المياه.

 

وكان وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل كشف الأسبوع الماضي عن وجود خطة لوزارته تستهدف إنشاء ما يقارب مليون وحدة سكنية في السنوات الخمس القادمة، وقال "نود في تقنيات البناء العمل على محاور عدة لتحقيق ذلك، تتمثل بداية في السعر، إذ سيتم تخفيضه باستخدام تقنيات البناء بأسعار تبدأ من 250 ألف وحتى 700 ألف ريال للوحدة السكنية الواحدة، ومحور الوقت، إذ نتوقع أن يتم إنجاز الوحدة السكنية خلال 35 يوماً وحتى 6 أشهر".

 

وتستهدف خطة الإصلاح الاقتصادي للمملكة "رؤية 2030" معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع خمسة بالمئة على الأقل بحلول عام 2020 من 47 بالمئة حالياً. ويحظى حل مشكلة الإسكان بأولوية كبرى لدى الحكومة السعودية.

 

وعلى مدى السنوات الأخيرة، أنفقت الحكومة عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان لكن البيروقراطية وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات حالا دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق.

 

 

 

 

 

 

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