الرياض: 75% من السعوديين ليس لديهم قدرة على شراء منزل

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قال ماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي إنه خلال الفترة الماضية نشأ فراغ سعري ما أدى لتناسب أسعار الوحدات السكنية تقريباً مع 25 بالمئة من قدرات المواطنين بينما 75 بالمئة ليس لديهم القدرة على الشراء ولديهم القدرة على الاستئجار.

وخلال مؤتمر تقنية البناء الأول بالرياض أمس الأربعاء، قال "الحقيل" إن هذه التقنيات ستمكن من تقليل مدة البناء لتصل إلى يومين في العام 2019.

وأضاف أن هناك أربعة أجيال من البناء؛ الجيل الرابع منها ستصل مدة البناء فيه إلى يوم واحد للدور، مشيراً إلى أن شركتين خاصتين عرضت على وزارة الإسكان نماذج لهذا الجيل، إلا أنه ليس تجارياً بنسبة 100 بالمئة وفق المعايير التي أقرتها الوزارة.

وأوضح أن 39 ألف وحدة سكنية من أصل 280 ألفاً ضمن حملة "سكني" ستبنى بتقنيات حديثة.

وتوقع تشييد نصف مليون وحدة سكنية من أصل مليون وحدة سكنية مستهدفة، من خلال تقنيات البناء الحديثة.

وتعتزم وزارة الإسكان بناء مليون وحدة سكنية خلال الفترة القادمة، وأكد وزير الإسكان ماجد الحقيل يوم الثلاثاء الماضي إنه "تم فعلياً البدء في تشييدها" وأن الوزارة تستخدم تقنيات البناء الحديثة بهدف تخفيض التكلفة ورفع جودة البناء وتقليل فترة البناء إلى "35 يوماً وحتى 6 أشهر".

وتستهدف خطة الإصلاح الاقتصادي للمملكة "رؤية 2030" -التي أعلنها الأمير محمد بن سلمان قبل حوالي سنة- معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع خمسة بالمئة على الأقل بحلول عام 2020 من 47 بالمئة حالياً. ويحظى حل مشكلة الإسكان بأولوية كبرى لدى الحكومة السعودية.

وعلى مدى السنوات الأخيرة، أنفقت الحكومة عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان لكن البيروقراطية وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات حالا دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق.

وكان "الحقيل" قال في تصريحات سابقة إن المعروض في السوق لا يلبي سوى 25 بالمئة من الطلب وإنه لا توجد منتجات سكنية تتناسب مع ذوي الدخل المتوسط والمنخفض.