"زانادو" تسلّم مشاريع بقيمة 750 مليون درهم وتسهم في إنجاز مشاريع بـ 8 مليار

أعلنت شركة "زانادو للتطوير العقاري"، ومقرها دبي، أعلنت عن تسليمها نحو 200 مسكن وفيلا فخمة بقيمةٍ تتجاوز 750 مليون درهم تشكل جزءاً من مشاريع بقيمة 8 مليار درهم عملت على تنفيذها بالتعاون مع شركائها خلال السنوات الست الماضية.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، تتضمّن هذه المشاريع مساكن في "جميرا فيلاج سيركل"، توازي 300 مليون درهم، و68 فيلا فخمة في "جميرا غولف ستايتس"، بقيمة 450 مليون درهم، جرى تسليمها كلها في الفترة الحالية.

وعقدت الشركة اتفاقيات شراكة مع مطوّرين عقاريين، لتولّي إدارة مشاريع متعثرة وإنجازها، عبر استثمار مواردها الخاصة فيها. ففي أعقاب الأزمة العالمية في العامين 2008-2009، واجهت العديد من شركات التطوير العقاري صعوبات في إتمام مشاريعها، نتيجة الظروف التي عانت منها السوق، إثر تراجع الشارين والمستثمرين؛ وبينما نجح بعض المطوّرين العقاريين في الصمود وتنفيذ مشاريعهم، لم يحالف الحظ الكثيرين غيرهم، ما أسفر عن توقف تنفيذ العديد من المشاريع.

وفي 2010، دخلت "زانادو" السوق العقارية متسلّحةً برؤيةٍ تقوم على التغيير والمساعدة في إحياء وإدارة المشاريع المتعثرة، وباشرت العمل في مجموعة من المساكن، نجحت بتسليمها في الموعد المحدد، بمساعدة المطوّر العقاري السابق.

ومع الوقت، حازت "زانادو" على عددٍ من المشاريع الصعبة والتي تشكل تحدياً، أو تفتقد إلى التمويل، ونجحت بتسليمها في المهلة المحددة، وبهذه الطريقة، ساهمت "زانادو" في إحياء وإدارة وتسليم مشاريع توازي قيمتها 8 مليار درهم، الأمر الذي كان له انعكاسه الكبير في سوق العقارات والقطاع الاقتصادي الإماراتي.

وقال عادل البريكي مؤسس زانادو للتطوير العقاري "تستلزم سوق العقارات في دبي نوعاً مختلفاً من المطوّرين العقاريين، كونها أشبه بسوقٍ مكتملة ومتطلبة، يتولاها الشارون العقاريون بأنفسهم، ما يعني أنّ المطوّر العقاري الذي يركز على الالتزام تجاه العميل، مع اعتماده معايير الجودة والتسليم في الوقت المحدد، سيكون بلا شك نموذجاً مختلفاً للمطوّر العقاري الناجح".

وقال البيان إنه بشراكتها مع المطوّرين العقاريين،‏ شكلت "زانادو" نموذجاً رائداً في تحويل المشاريع العقارية الصعبة إلى مشاريع ناجحة يتم إنجازها وتسليمها إلى أصحابها في مواعيدها. وعلى امتداد السنوات الست الماضية، قامت بتوظيف الكثير من مواردها وطاقمها البشري، لتسليم عقاراتٍ توازي قيمتها 8 مليار درهم في دبي.

وقال البريكي "لا شك في أنّ خبرتنا بتحويل المشاريع العقارية الصعبة إلى مشاريع منجزة بنجاح، تمنحنا ميزةً متقدّمة في تطوير العقارات، حيث واجه العديد من اللاعبين الأساسيين صعوبات في إنجاز مشاريعهم في الوقت المحدد والميزانية المتفق عليها".

وتابع "لقد ساعدتنا متانة مصداقيتنا في الاستثمارات العقارية لأن نتولى مشاريع ضخمة قمنا بتطويرها".

وأضاف "ومع نمو السوق وتهادي الأسعار، باتت أعمال التطوير والإنشاءات أكثر صعوبةً وتحدياً وتنافساً، فأصحاب المشاريع يسعون إلى مطوّرٍ عقاري قوي يمتلك خبرةً ثابتة في إدارة المشاريع، ومن هنا نؤكد أننا في طليعة الداعمين لقطاع العقارات في دبي، ونحن ماضون قدماً في هذا الأمر".

"مجموعة زانادو" هي وليدة تعاون مهندسين ‏صناعيين رائدين، من أصحاب الرؤية الثاقبة، اختارا قطاع التطوير العقاري ميداناً لهما، وتحويل المشاريع لعبتهما، ويشكل هذا مصدر سعادتهما.‏ ولقد قادهما شغفهما بروح التحدّي إلى إبرام شراكاتٍ ناجحة مع مطوّرين، بهدف مساعدتهم في الالتزام بوعودهم.

وجرى تأسيس "زانادو" في 2010، وهي ثمرة جهود المهندس الإماراتي الرائد عادل البريكي، والمؤسس السيد جينك ياباس، وهما مهندسان تجمع بينهما خبرةٌ واسعة تمتد إلى 40 عاماً من العمل عالمياً في قطاعات العقارات، والإنشاءات، ‏والمبيعات وإدارة الأصول.‏

ويقول مؤسس "زانادو" جينك ياباس إن "أحد أسرار قوّتنا يكمن في قدرتنا على إدارة المشاريع بكفاءة، في الزمن والميزانية المحددين، مع الحفاظ على معايير الجودة، وفقاً لأحدث الاتجاهات، وبما يلائم أذواق الأسر المعاصرة".

وأضاف "ومع تعهّدنا بإدارة بعض المشاريع المتعثرة، نقوم بتغيير التجهيزات ووسائل الراحة، لجعلها تناسب أحدث التوجهات في عالم التصميم والمنتجات، الأمر الذي ساعدنا في تقديم أفضل الاقتراحات للعملاء، وهذا بدوره يسهم في رفع تقييم قيمة العقارات. فعندما يرغب الشارون الجدد في شراء منزل، فإنهم يبحثون عن التصاميم المعاصرة".

إلى جانب شراكتها مع المطوّرين العقاريين، تواصل "زانادو" تطوير محفظة مشاريعها الخاصة، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الجديدة.