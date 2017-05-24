فيديو.. وزير الإسكان السعودي: بدأنا فعلياً في إنشاء مليون وحدة سكنية

(أريبيان بزنس/ وكالات) - قال وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل إن الوزارة بدأت فعلياً في مشروع بناء مليون وحدة سكنية تعتزم المملكة تشييدها.

وجاءت تصريحات "الحقيل" أمس الثلاثاء خلال توقيعه مذكرة تعاون مع أحمد بن فهد الفهيد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتوفير برامج تدريبية مميزة بالمجالات العقارية والتشييد في مقر المؤسسة بالرياض.

وقال الوزير "عادة، يُحرم كثير من أبناء الوطن من المشاركة في قطاع التشييد والبناء لرداءة العمل أو انخفاض سعره".

وأضاف أن مشروع تقنية البناء في السعودية يساهم بشكل كبير في خلق فرص عمل لأبناء هذا الوطن برواتب جيدة، ومشاركة حقيقية. وأشار إلى الحاجة لتدريب وتطوير وتأهيل الشباب السعوديين في المشروع؛ لأنها وظائف تتناسب مع المواطنين السعوديين.

وكان ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود نجل العاهل السعودي قال في مطلع مايو/أيار الجاري إنه "سنعلن برنامجاً للإسكان في الربع الثالث من 2017"، وإنه "سيكون هناك أكثر من مليون وحدة سكنية بأسعار ميسرة".

وتستهدف خطة الإصلاح الاقتصادي للمملكة "رؤية 2030" -التي أعلنها الأمير محمد بن سلمان قبل حوالي سنة- معالجة مشكلة نقص المساكن المتاحة للمواطنين وزيادة نسبة تملك المساكن للسعوديين بواقع خمسة بالمئة على الأقل بحلول عام 2020 من 47 بالمئة حالياً. ويحظى حل مشكلة الإسكان بأولوية كبرى لدى الحكومة السعودية.

وعلى مدى السنوات الأخيرة، أنفقت الحكومة عشرات المليارات من الدولارات لحل مشكلة الإسكان لكن البيروقراطية وصعوبة الحصول على الأراضي اللازمة للمشروعات حالا دون توفير القدر الكافي من الوحدات السكنية في السوق.