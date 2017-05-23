السعودية: صرف مستحقات الملاك المنزوعة عقاراتهم ضمن مشروع توسعة المسجد النبوي

أعلنت وزارة المالية السعودية، أمس الإثنين، عن البدء بصرف مستحقات ملاك العقارات الذين تم نزع ملكياتهم ضمن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي الشريف وساحاته والعناصر المرتبطة بها.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، طالبت وزارة المالية ملاك العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى الذين لم يستكملوا إجراءاتهم تعويضهم بعد بالإسراع في استكمال المتطلبات النظامية لصرف التعويضات المستحقة لهم.

وقالت الوزارة إنها تعمل على استكمال إجراءات العقارات الواقعة في نطاق المرحلتين الثانية والثالثة، وتم صرف 80 بالمئة من قيمة تعويضاتهم، وسيكون لملاك تلك العقارات الخيار في استعادة عقاراتهم وإعادة ما صرف لهم إذا رغبوا، وذلك خلال 6 أشهر بعد استكمال الإجراءات اللازمة، أو استكمال متطلبات الصرف للمتبقي من قيمة التعويض بعد استكمال الإجراءات النظامية لمن لا يرغب في استعادة عقاره.

وأضافت أن جميع ملاك العقارات غير المشمولة أعلاه، بالإضافة إلى العقارات الواقعة شمال محطة قطار الحرمين (طريق الملك عبدالعزيز) لهم الحق في التصرف بعقاراتهم من تاريخ هذا الإعلان.

وأكد المتحدث الرسمي لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي الشريف نواف المسرع أن "مشروع توسعة المسجد النبوي الشريف من المشروعات العملاقة التي ترعاها حكومة خادم الحرمين الشريفين، ويأتي تماشيا مع رؤية المملكة 2030 بهدف توفير الراحة لعموم المسلمين من زوار المسجد النبوي الشريف".

وأوضح "المسرع" أن التوسعة الثالثة للمسجد النبوي الشريف وساحاته والعناصر المرتبطة بها والتي أقرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين سيكون لها بالغ الأثر في استيعاب الزيادة المطردة في أعداد زوار المسجد النبوي الشريف حيث ستصل الطاقة الاستيعابية للمسجد وساحاته عند اكتمال التوسعة المباركة إلى نحو 1.6 مليون مصل عن طريق استحداث مبان إضافية وساحات جديدة لتضاف إلى المسجد القائم.

وأضاف"ستقدم التوسعة الخدمات الأساسية كافة لضمان أقصى درجات الراحة والأمان لزوار المسجد، ليخرج المشروع بالشكل الذي يليق بمدى حرص المملكة على توفير سبل الراحة والأمان لضيوفها، ضيوف المسجد النبوي الشريف، خدمة للحرمين الشريفين".