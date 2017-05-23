مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني يطور مجمعا عمرانيا متكاملا في جزيرة الحديريات

نظم مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني يوم أمس بالتنسيق مع شركائه في القطاعين الحكومي والخاص، ورشة عمل لمناقشـة المخطط العام لتطوير جزيرة الحديريات الواقعة جنوب غرب جزيرة أبوظبي، والممتدة على مساحة تغطي 3,000 هكتاراً.

وتأتي هذه الورشـة في إطار جهود مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني بتحقيق أهداف خطة أبوظبي نحو تطوير مناطق حضرية متكاملة تفي باحتياجات المجتمع وتحقق جودة الحياة، وسيتضمن المخطط العام لتطوير جزيرة الحديريات مجتمع عمرانياً مستداماً يضم مجموعة متكاملة من المرافق المجتمعية، ومختلف الاستخدامات التجارية والسكنية.

وكان من بين أهداف الورشـة وضع المخططات والتصاميم الخاصة بجزيرة الحديريات، إذ تم التركيز على الجوانب الاجتماعية والثقافية والبيئية والاقتصادية التي تتميز بها هذه الجزيرة الفريدة من نوعها في أبوظبي، مما يسهم في رفع مستوى معايير المعيشة، ونشر الثقافة الإماراتية، وتعزيز نمط الحياة، وتوفير أنشطة شاطئية وعوامل جذب متنوعة لسكان الجزيرة وزوارها.

ويتضمن مخطط تطوير جزيرة الحديريات واجهة مائية تمتد على طول 30 كلم، ستكون من أبرز مناطق الجذب للسكان والزوار ضمن مشروع متعدد الاستخدامات. وسيحتوي المشروع على مجموعة من الخيارات والمزايا التي تتضمن أنشطة ترفيهية متنوعة وشاطئ عام وشبكة تنقل صديقة للبيئة، كما سيكون بالإمكان الوصول للواجهة المائيـة من أي مكان في الجزيرة.

وقال عبداللـه الساهي المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والبنية التحتية بمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني: "نحن في مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني سعداء للبدء بالعمل على وضع المخططات الخاصة بجزيرة الحديريات، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، ولا شك أن وضع هذا المخطط العام يعكس التزامنا بتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة".

وأضاف : "كما يتمثل دورنا في ضمان توافق المخطط العام مع الرؤية العمرانية للإمارة ومجموعة الأدلة والمعايير التخطيطية التي وضعها مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني والجهات الأخرى ذات الاختصاص لضمان سير العمل بما يحترم ضوابط واشتراطات إنشاء مجتمعات عمرانية آمنة ومستدامة ومتكاملة في المستقبل. وكما يلتزم فريق المجلس من المتخصصين في مجال التطوير العمراني بمحاور الإستدامة الأربعة التي وضعها المجلس لتكون بمثابة ركائز أساسية في عملية التخطيط الحضري وهي المحاور البيئية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.



