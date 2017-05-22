"دبي للعقارات" تتعاون مع "سوق دوت كوم" و"ريلوبيديا" للوصول إلى محفظتها

وقعت مجموعة دبي للعقارات، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري المتكاملة والتنمية المجتمعية في دبي والتابعة لشركة دبي القابضة، اتفاقية شراكة مع سوق العقارات العالمية “ريلوبيديا” التي وقعت بدورها اتفاقية إعلانية مع عملاق التجارة الإلكترونية الإقليمي “سوق دوت كوم”.

وسوف يتيح هذا التعاون لملايين العملاء الوصول بسهولة عبر الإنترنت إلى محفظة دبي للعقارات من الوحدات السكنية والتجارية.

قام بتوقيع الاتفاقية رونالدو موشاور، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لسوق دوت كوم؛ ولورا شويري، الرئيس التنفيذي ومؤسس ريلوبيديا، وفق الموقع الإلكتروني لمينا هيرالد.

وبموجب الاتفاقية الاستراتيجية الأولى من نوعها في قطاعات العقارات والتجارة الإلكترونية في المنطقة، سوف تتمكن الشركة من عرض محفظتها الواسعة من الوحدات العقارية المخصصة للتمليك والإيجار للعملاء.

وقال مروان الكندي، المدير التنفيذي لعمليات المبيعات في مجموعة دبي للعقارات: “يسرنا في مجموعة دبي للعقارات الدخول في هذه الشراكة الفريدة مع ريلوبيديا وسوق دوت كوم، والتي ستحدث تغييراً كبيراً في السوق العقارية. حيث ستساعدنا هذه الاتفاقية في التواصل بشكل أفضل مع العملاء الحاليين، والوصول إلى المزيد من العملاء الجدد عبر منصتي سوق دوت كوم وريلوبيديا، تزامناً مع النضوح المتنامي الذي يشهده القطاع العقاري”.

من خلال تعاونه مع ريلوبيديا، يساهم سوق دوت كوم في دعم النمو اللافت الذي تشهده السوق العقارية بالمنطقة. وباعتبار أن دبي للعقارات ستكون أول شريك عقاري بارز لمنصة سوق دوت كوم على مدى الأشهر الاثني عشر المقبلة، ستوفر هذه الاتفاقية صورة واضحة وشاملة عن محفظة الشركة حيث ستقوم المنصة الإلكترونية بتحويل العملاء المهتمين إلى بوابة المجموعة للحصول على المزيد من المعلومات. كما ستشكل الاتفاقية بدايةً للمزيد من التعاون في مجال العقارات والتكنولوجيا مما سيتيح للعملاء مجالاً أوسع للحصول على معلومات أشمل.

من جانبها، سوف تدعم ريلوبيديا هذا التحالف بخبرتها العالمية كواحدة من منصات التجارة الإلكترونية الرائدة للعقارات والتي توفر شبكة عالمية تساعد المتخصصين في القطاع على توسيع نطاق أعمالهم. وتحظى ريلوبيديا بدعم وتشجيع كافة الجهات التي تعاملت معها خلال سنوات نشاطها في السوق مثل تيريزا كينج كيني، الرئيس التنفيذي لرابطة ميامي لسماسرة العقارات في الولايات المتحدة والتي عملت معها ريلوبيديا على مدى سنوات عديدة.

كما تحظى ريلوبيديا بدعم وإشادة كبيرين من محمود البرعي، المدير التنفيذي لمعهد دبي العقاري – الذراع التعليمي لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، والذي آمن منذ البداية بدور ريلوبيديا المهم كمنصة للابتكار قادرة على اجتذاب رأس المال من المستثمر المحلي والإقليمي والعالمي.

وقال رونالدو مشحور، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لسوق دوت كوم: “نحن متحمسون لهذه الشراكة مع دبي للعقارات وريلوبيديا. لقد نجحنا في بناء سوق متكاملة تدعم نمو العلامات التجارية في مختلف القطاعات. وسنعمل من خلال هذه الاتفاقية على الاستفادة من الحضور الواسع الذي نحظى به لدعم السوق العقارية وتوفير معلومات أشمل حول العقارات لملايين العملاء في المنطقة”.

وعلقت لورا شويري، الرئيس التنفيذي و المؤسس، ريلوبيديا، قائلة: “إن إطلاق هذا التحالف مع سوق دوت كوم ومجموعة دبي للعقارات يتماشى مع التزامنا تجاه المجتمع العقاري ومساعينا لدخول أسواق الشرق الأوسط والأسواق العالمية بشكل أسرع، والانتقال من المحلية إلى العالمية لإنشاء أكبر سوق إلكتروني للعقارات”.