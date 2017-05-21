دار الأركان تدشن بيع فلل باريزيانا ليفينج في الرياض

(أريبيان بزنس/ وكالات) - دشنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري السعودية، أمس السبت، عمليات بيع الفلل السكنية في مشروع "باريزيانا ليفينج" السكني بمدينة الرياض.

وتقع فلل "باريزيانا ليفينج" بالقرب من طريق الملك فهد و"القصر مول" بمدينة الرياض، ويتكون من فلل سكنية بمسطحات بناء مختلفة.

وتتمتع فلل "باريزيانا ليفينج" بضمانات تقدمها شركة دار الأركان على الهيكل الإنشائي، إضافة إلى ضمانات على الأعمال الكهربائية والميكانيكية وأعمال التشطيبات.

وبحسب بيان لدار الأركان التي تعد من أكبر الشركات العقارية السعودية، استلهم مشروع "باريزيانا ليفينج" تصميمه من نمط الحياة الباريسية الذي يشجع على ممارسة رياضات المشي والتقارب الاجتماعي والتفاعل في الأماكن العامة. لذا جاء تصميم باريزيانا ليفينج ليقدم مسارات واسعة للمشاه تساعدهم على التجول بالمشروع وممارسة رياضة المشي بكل أريحية واطمئنان وفي بيئة صحية.

كما يتمتع "باريزيانا ليفينج" بموقعه الاستراتيجي نظراً لقربه من "القصر مول" أكبر مركز تسوق تجاري في جنوب وسط الرياض والذي يمثل وجهة تسوق رئيسية جاذبة في مدينة الرياض ويتكون من أربعة طوابق و429 محلاً تجارياً، وكذلك ارتباطه المباشر بمنطقة "باريزيانا بوليفارد" وهي المنطقة المخصصة للمطاعم والمقاهي ومحلات التجزئة والتي تنتشر على امتداد جانبي الطريق، فضلاً عن وقوعه بالقرب من الإدارات الحكومية والمؤسسات التعليمية وكبرى المستشفيات.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان يوسف بن عبدالله الشلاش "إن طرح فلل "باريزيانا ليفينج" يأتي استمراراً لنهج دار الأركان في تزويد السوق العقارية في المملكة بالوحدات السكنية الجاهزة ذات الجودة العالية، ومساعدة العملاء على تملك المساكن من مطور عقاري موثوق مثل دار الأركان".

وأضاف الشلاش "تقدم دار الأركان منتجات عقارية تتميز بجودتها العالية ليس بهدف السكن فحسب، بل بهدف الاستثمار أيضاً والحفاظ على الثروات النقدية وتعظيمها، حيث يظل العقار ضامناً لثروات العملاء وملاذاً آمناً لاستثماراتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتراجعة. ويمثل الشراء من شركة عريقة مثل دار الأركان، باعتبارها الاسم الأبرز في قطاع التطوير العقاري في المملكة، قيمة أكبر للاستثمار تجعل من السهل على العميل تأجير وحدته وإعادة بيعها".

وأشار إلى المساهمة الفاعلة لشركة دار الأركان في تنمية قطاع الإسكان بالمملكة، حيث طورت الشركة أكثر من 15 ألف وحدة سكنية وما يزيد عن 500 ألف متر مربع من المساحات التاجيرية داخل مجتمعات عمرانية متكاملة، مما جعلها شركة التطوير العقاري الأولى في المملكة.

ويبلغ رأس مال دار الأركان -التي تأسست في العام 2000- 10.8 مليارات ريال (حوالي 2.9 مليار دولار).