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السعودية تهدف لتخفيض زمن إنشاء الوحدات السكنية لـ6 أشهر بالتقنيات الحديثة

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 2 مايو 2017
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السعودية تهدف لتخفيض زمن إنشاء الوحدات السكنية لـ6 أشهر بالتقنيات الحديثة

قال وزير الإسكان السعودي إن زمن البناء يستغرق من سنتين إلى ثلاث سنوات وإن الوزارة تستهدف من خلال تقنيات البناء الحديثة أن تقتصر هذه المدة على 6 أشهر.

 

وفي مقابلة مع قناة "الإخبارية" السعودية الحكومية، قال ماجد الحقيل إن وزارة الإسكان تبحث عن تقنيات بناء حديثة ستساعد على تخفيض تكلفة البناء إلى أرقام مناسبة تعزز أهداف الوزارة لتوفير المنتجات المناسبة بأسرع وقت.

 

وأضاف "الحقيل" أن وزارته تستهدف تقديم 120 ألف وحدة سكنية من خلال برنامج "سكني" تتراوح أسعارها بين 250 ألف ريال إلى 750 ألف ريال خلال العام الجاري والاستمرار على نفس المنوال خلال الثلاث سنوات القادمة.

 

وبخصوص زيارته للولايات المتحدة مؤخراً، قال الوزير إنه تم عقد اجتماع أولي تمهيداً لتوقيع اتفاقية في زيارة قادمة، مضيفاً أنه سيكون هناك اجتماع مع عدد من المطورين الأمريكيين للاستثمار في السعودية والقيام بعدد من المشاريع في فترة قريبة.

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