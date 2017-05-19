السعودية: نظام "إيجار" يلزم المؤجر بصيانة العقار خلال مدة تأجيره

(أريبيان بزنس/ وكطالات) - قال المشرف على تنظيم قطاع إيجار في وزارة الإسكان السعودية إن المؤجر ملتزم وفق نظام "إيجار" بدفع نفقات الصيانة الدورية اللازمة للحفاظ على الوحدة أثناء مدة الإيجار.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، أمس الخميس، عن محمد البطي إن المؤجر ملزم كذلك بأعمال صيانة العقار المتعلقة بما يؤثر في سلامة المبنى أو ما كان سببه غير ظاهر للمستأجر حال الاستئجار، وعن إصلاح أي عطل أو خلل يؤثر في استيفاء المستأجر للمنفعة المقصودة.

وحول المعايير والاشتراطات ذات العلاقة التي تسمح بدخول المباني إلى نظام إيجار، قال "البطي" إن جميع المعايير والاشتراطات الخاصة بالمباني السكنية والتجارية سيتم تحديدها لاحقا في حال أقر نظام الإيجار.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر، في فبراير/شباط الماضي، عدم صحة عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية.

وكانت وزارة الإسكان قد أكدت، في وقت سابق، عدم السماح بضم المباني المتهالكة إلى نظام إيجار، فيما تسعى إلى العمل على تحديد أعمار المباني التي سيسمح لها بضمها في النظام حال إقراره.

ويحكم نظام "إيجار" العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال توثيق عقد الإيجار، ويمكنه ربط المكاتب العقارية بالمملكة بشبكة تقنية خاصة، توضح معلومات المستأجرين وتاريخهم الائتماني من حيث سداد الإيجارات والتعثر، وموعد السداد، سواء كان شهرياً أو نصف سنوي أو سنوياً، إلى جانب ست خدمات أخرى.

ويتيح "إيجار" عبر منصته الإلكترونية عقداً موحداً موثقاً يتم الاتفاق عليه بين المؤجر والمستأجر لتسهيل إبرام وتوثيق العقد، ويمكن تحديث صياغته بما يحقق للعقد الإلكتروني النموذجي ميزة التنفيذ القضائي.