الصكوك الوطنية تحصد جائزة أفضل تمويل عقاري لعام 2017

حصدت الصكوك الوطنية العاملة في برنامج الادخار والاستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتّحدة جائزة أفضل تمويل عقاري لعام 2017 عن مشروع "كازا فاميليا" و"كازا فلوريس" لتطوير المرحلة الثانية من مشروع جرين كوميونيتي في منطقة موتور سيتي والذي يوفر للمشترين فرصة الحصول على عقار جاهز مع خطة دفع ميسرة تمتد لمدة 8 سنوات.

وتلقت الشركة الجائزة خلال حفل توزيع "جائزة العقارات الخليجية" الذي أقامته مؤخراً دائرة الأراضي والأملاك في دبي بحضور أكثر من 300 شركة رائدة في القطاع العقاري بالتعاون مع وكالة "أواردس إنترناشيونال" العالمية لتنظيم مراحل الجائزة المختلفة.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، قال سعادة سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الاراضي والاملاك في دبي ان هذه الجائزة قد انطلقت على أرض الواقع لتواصل مسيرة تطورها عامًا تلو الآخر بما يليق بمكانة دبي، وتكريسها مركزاً للابتكار العقاري العالمي.

ويمكننا ضمان ذلك من خلال اعتمادنا على أفضل معايير التخطيط والتطبيق، بدءًا من مرحلة استقبال الطلبات وفرزها، وصولاً إلى انتقاء أفضل الترشيحات التي تستحق التكريم، وحتى الإعلان عن النتائج.

من جانبه قال عمر صبحي رئيس الشؤون المالية وإدارة الأصول لشركة الصكوك الوطنية ان هذه الجائزة تعكس تميز خطتهم الاستثمارية التي رسموها للمرحلة الثانية من مشروع جرين كوميونيتي في موتور سيتي وهي عبارة عن فلل سكنية باسم "كازا فاميليا" و"كازا فلوريس" نعتبرا ان توفير تسهيلات مالية للعلاء ومنحهم الأولوية للتملك في المشاريع الجديدة وفق أقساط ميسرة تتلاءم مع ميزانياتهم هو إنجاز يجسد التزامهم بأحد أهم مبادىء الشريعة الإسلامية وهو توفير مقومات الحياة الكريمة واستدامة الاستقرار المالي والاجتماعي.

يذكر أن الصكوك الوطنية تقدم لعملائها خيار التملك في مشروع جرين كوميونيتي من خلال دفع 10% فقط في مرحلة الإنشاء عبر رهن الصكوك المدخرة ثم يتم تقسيط باقي المبلغ لغاية 8 سنوات.

وبمناسبة مشاركتها للمرة الأولى في معرض سيتي سكيب الذي أقيم مؤخراً في أبوظبي، قدمت الصكوك الوطنية عرضاً حصرياً على مشروع جرين كوميونيتي في موتور سيتي ومشروعي سكاي كورتس في دبي لاند وفلل اندلسية في مشروع ذا فيلا، ويتمثل العرض بدفع 5% فقط من القيمة الإجمالية للوحدة السكنية خلال السنة الأولى وتقسيط القيمة المتبقية على مدى 7- 8 سنوات، بحيث يكون المستثمر خلال هذه الفترة قد أسترجع 40 أو 50 في المئة من الأقساط السنوية من قيمة الأيجار في حال أجّر الفيلا أو الوحدة.

وتستعد الصكوك الوطنية للمباشرة بالمرحلة 3 من مشروع جرين كوميونيتي عبر شركة الوطنية للعقارات، الذراع العقارية للشركة وتشمل 137 فيلا والتي سيتم طرحها في الربع الأخير من 2018.