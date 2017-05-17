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الإسكان السعودية تصدر 503 فاتورة أرض بيضاء بمساحة 105 ملايين م2 بالدمام

أريبيان بزنس
الأربعاء، 17 مايو 2017
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الإسكان السعودية تصدر 503 فاتورة أرض بيضاء بمساحة 105 ملايين م2 بالدمام

أعلنت وزارة الإسكان السعودية أن عدد الفواتير التي صدرت في حاضرة الدمام بلغ 503 فواتير لـ 336 أرض وبمساحة إجمالية جاوزت 105 ملايين متراً مربعاً.

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية أمس الثلاثاء، أشارت وزارة الإسكان إلى احتمالية تغيّر هذا الرقم بالزيادة أو النقص إثر الاعتراض الذي حدد له النظام مدة 60 يوماً من صدور القرار الخاص بإخضاع الأرض للرسوم، أو بعد القيام بالتطوير خلال مدة أقصاها 12 شهراً.

وقالت الوزارة إنها تعكف حالياً على فرز الأراضي التي تم تسجيلها بعد تاريخ 13 /3 /1438هـ، إضافة إلى حصر وإيجاد المخالفين لأحكام النظام واللائحة ممن لم يقوموا بتسجيل أراضيهم حتى الآن.

وكانت وزارة الإسكان قد أصدرت، في وقت سابق، فواتير رسوم الأراضي البيضاء لكل من الرياض وجدة. وانتهت الوزارة في ديسمبر/كانون الأول 2016 في المرحلة الأولى من تسجيل الأراضي البيضاء في كل من الرياض وجدة والدمام، واستقبلت البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل الأراضي البيضاء 1792 مسجلاً، فيما بلغ عدد طلبات التسجيل 2278 طلباً، وبمساحة إجمالية بلغت 635 مليون متر مربع.

وكانت وزارة الإسكان قد حددت النطاق الجغرافي المستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من نظام رسوم الأراضي البيضاء لمدينة الرياض ومدينة جدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة.

ويفرض نظام الأراضي البيضاء رسوماً سنوية بمقدار 2.5 بالمئة من قيمة الأرض غير المطورة المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية داخل النطاق العمراني التي تحدده الوزارة.

ويحدد قيمة الأرض بعدة معايير منها موقع الأرض، واستخداماتها، وتضاريسها، وأنظمة البناء المطبقة عليها، بالإضافة إلى توافر الخدمات العامة فيها، ويطبق القرار عبر 4 مراحل، الأولى غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، والثانية المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، التي تزيد مساحتها 10 آلاف م2، فيما الثالثة فللأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، وتزيد عن 5 آلاف متر مربع، أما الرابعة فللأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة والتي تزيد مساحتها 10 آلاف متر مربع.

ومعظم الأراضي البيضاء في السعودية مملوكة لرجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء، ويحتفظون بها دون تطوير ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقاً أو لصعوبة تطويرها سريعاً في ظل تعقيدات روتينية وتحمل تكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.

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