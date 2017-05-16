رجل أعمال هندي يساهم ببناء 10 مساكن ضمن مبادرة "مدن الخير" بالإمارات

كشف برنامج الشيخ زايد للإسكان اليوم وبحضور معالي الدكتور المهندس عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، ورجل الأعمال الهندي راجن كيلاشاند، عن مبادرة "مدن الخير" التي تأتي كإحدى المبادرات التي تبناها البرنامج في عام الخير لتحسين حياة المواطنين من خلال مساكن يتم بناؤها بتمويل من القطاع الخاص وبدعم من البرنامج للوصول للفئات الأكثر استحقاقا.

ووفق صحيفة البيان، أوضح معاليه أنه تم وضع مستهدفات للمبادرة من خلال تنفيذ 10 مساكن في كل إمارة بتكلفة تقريبية تصل إلى 50 مليون درهم، لافتا إلى أن مبادرة مدن الخير كنواة مجمعات سكنية يتم إنشاؤها عن طريق البرنامج بتمويل من القطاع الخاص ورجال الأعمال وتوزيعها على المواطنين المتقدمين للبرنامج وتغطية الشرائح الأكثر احتياجا.

وهي إحدى المبادرات التي تبناها البرنامج لبناء مساكن على شكل مجموعات صغيرة يمكن تكرارها حسب وفرة المورد المالي عن القطاع الخاص ورجال الأعمال، وتساهم المبادرة في فتح باب الخير أو إعطاء فرصة للقطاع الخاص بالاستثمار في المستقبل من خلال المشاركة الفاعلة والحقيقية في بناء المدن الحديثة لمواطني الدولة واستثمار هذا العطاء المجتمعي سواء كان بتنمية البناء أو الاستثمار في حياة الأفراد في المجتمع.

وأضاف معاليه أن رجل الأعمال الهندي راجن كيلاشاند مالك مجموعة " دودسال انجنينيرنغ آند كونستراكشن بي تي ني ليمتد "، كان أول المبادرين للمشاركة في مدن الخير من خلال المساهمة في بناء 10 مساكن في منطقة القوز 2 دبي في مجمع القوز السكني بقيمة 9 ملايين درهم.

وذكر النعيمي أن البرنامج حرص من خلال هذه المبادرة على تفعيل وتعزيز المسؤولية الاجتماعية على مستوى الدولة خاصة فيما يتعلق بإشراك القطاع الخاص وتعزيز دعمه للمبادرات المجتمعية ليكون شريكاً أساسياً في المسيرة التنموية في مجال الإسكان والبنية التحتية، وأضاف أن التلاحم المجتمعي يتطلب دورا فاعلا من رجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص لكي يكونوا روافد للعطاء وعمل الخير والمشاركة المجتمعية في الدولة.

ولفت النعيمي إلى أن هذه المساكن التي سيتم إنشاؤها ستكون ذات مواصفات عالية وملبية لمتطلبات استدامة المشاريع السكنية لكي يحقق البرنامج بذلك الرؤية المتكاملة في الأجندة الوطنية من حيث تعزيز التلاحم المجتمعي وتطبيق معايير الاستدامة وضمان المشاركة الفاعلة في تحقيق رؤية وتطلعات حكومة دولة الإمارات.

من جهته قال رجل الأعمال الهندي كيلاشاند "إن أفعالنا يجب أن تكون أعلى من كلماتنا، وإنني محظوظ لأني استقريت في دولة الإمارات العربية التي بفضل قيادتها أصبحت أمة تقف في شامخة في مصاف الأمم، لقد سمحت لي الإمارات أن أحقق طموحاتي وأحلامي وهنا أنا أقف اليوم لأرد الجميل، وأتشرف أن أقوم بهذا الأمر الذي هو واجب على كل إنسان.

وأضاف: " إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بأن هذا العام هو عام الخير لنتذكر جميعا بأن نعيش كل يوم لدعم الناس الأقل حظا في البشرية، وأن نفعل ذلك برحمة واحترام لكرامتهم وأن نقوم بذلك بحب للجميع رجالا ونساء وأطفالا".

يعتبر رجل الأعمال كيلاتشاند له مساهمات سنوية منذ عام 2005 في مجالات التعليم والصحة وتحسين حياة الناس تجاوزت 170 مليون درهم، وتعتبر مبادرة راجن بداية محفزة للمساهمة المجتمعية في مجال تطوير البنية التحتية وإسعاد الأسر المحتاجة للسكن.