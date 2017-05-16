Arabian business
عقارات

الأميركيون في قائمة أكبر 10 مستثمرين أجانب في عقارات دبي

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 16 مايو 2017
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الأميركيون في قائمة أكبر 10 مستثمرين أجانب في عقارات دبي

كشف سلطان بطي بن مجرن مدير دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن المستثمرين من الولايات المتحدة الأميركية يواصلون تقدمهم في قائمة أكبر 10 جنسيات أجنبية من المستثمرين في سوق عقارات دبي، فقد جاؤوا بالمرتبة السابعة في قائمة الجنسيات الأجنبية الأكثر إقبالاً على الاستثمار في السوق.

فقد أبرموا 233 صفقة شراء عقارات متنوعة بين الشقق والفلل والمباني بقيمة إجمالية تجاوزت 400 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأوضح بن مجرن لـصحيفة "البيان"، أن المستثمر الأميركي كغيره من المستثمرين يحصد مكاسب كبيرة من الاستثمار في سوق عقارات الإمارات، لغياب الضرائب وسهولة تسجيل الملكية العقارية والشفافية في التعاملات هذا غير العائد على الاستثمار بيعاً وتأجيرا في مناخ مشجع قائم على الأمن والأمان وأسلوب معيشة مميز تدعمه بنية تشريعية وخدمية غير مسبوقة على مستوى العالم.

وأشار إلى أن المستثمر الأميركي زاد أخيرا من حجم استثماراته إذ أصبح بالمرتبة السابعة في الربع الأول من العام الجاري بعدما كان بالمرتبة التاسعة في قائمة أكبر 10 جنسيات أجنبية من المستثمرين خلال العام الماضي، لافتاً إلى أن عدد المستثمرين من الولايات المتحدة الأميركية بلغ 649 مستثمراً ضخوا أكثر من 1.2 مليار درهم في سوق دبي العقاري.

وأكد بن مجرن أن تقدم المستثمرين الأميركيين من المرتبة التاسعة إلى السابعة في الربع الماضي، يؤكد جاذبية المنتج العقاري للمستثمر الأميركي الذي يجد في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة ملاذًا استثماريًا مثالاً، ليس فقط للأفراد، وإنما للشركات والكيانات متعددة الجنسيات التي تتطلع إلى الانتشار في أسواق المنطقة.

ولفت إلى أن الأوضاع السائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم تؤثر على بقاء السوق العقاري في دبي خيارا استثماريا لدى المستثمرين من جميع الجنسيات ممن يتطلعون إلى تسجيل حضور لهم في هذه البقعة من العالم، لمواكبة النمو المتسارع، واستضافتها لأحداث عالمية مهمة، وفي مقدمتها معرض إكسبو 2020.

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