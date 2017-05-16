الصندوق العقاري السعودي يحول 2162 طلب بناء ذاتي للبنوك ويوافق على 2686 تمويل مدعوم

أعلن صندوق التنمية العقارية السعودي، أمس الإثنين، أنه استقبل عبر فروعه 2162 طلباً للبناء الذاتي حتى يوم أمس الإثنين، وتمت دراستها، ويجري تحويلها إلى البنوك لإتمام عملية التمويل.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المشرف العام على صندوق التنمية العقاري أيهم بن محمد اليوسف إن "الصندوق" يؤدي، الآن، دور حلقة الوصل بين المواطن والبنك ليسهل هذه العملية، بعد أن كان المواطن يذهب إلى البنك للحصول على تمويل البناء الذاتي والبنك غير جاهز.

وأوضح "اليوسف" أن أجمالي عدد المتقدمين للحصول على التمويل المدعوم (بناء ذاتي وشراء جاهز) بلغ نحو 7469 مستفيداً منهم 2686 تمت الموافقة على تمويلهم.

وأضاف أنه سيتم تدشين مراكز خدمة مستفيدي التمويل المدعوم في بقية مناطق المملكة، الشهر المقبل، بعد التي تم تدشينها في الرياض، وجدة، والدمام.