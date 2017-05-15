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عقارات

المحكمة العقارية بدبي تنهي دعوى تقدر بـ 15 مليار درهم بالتسوية

أريبيان بزنس
الاثنين، 15 مايو 2017
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المحكمة العقارية بدبي تنهي دعوى تقدر بـ 15 مليار درهم بالتسوية

نجحت المحكمة العقارية في محاكم دبي في تسوية دعوى عقارية تقدر مجموع طلباتها بـ 15 مليار درهم برضا جميع الأطراف وبما يصب في مصلحة الاقتصاد والسوق العقاري في الدولة.

وقال سعادة القاضي أحمد علي الظنحاني رئيس المحكمة العقارية في محاكم دبي، وفق وكالة أنباء الإمارات، أن المشروع العقاري محل الدعوى عبارة عن مدينة متكاملة بمساحات هائلة تمت تسويته برضا جميع الأطراف بعد أن ترددت الدعوى بين مكاتب المحاماة وأروقة المحاكم والخبراء لما يزيد عن ثلاث سنوات حيث بادرت المحكمة بعقد اجتماعات بين ممثلي الشركات والجهات أطراف الدعوى بعيدا عن قاعة وإجراءات المحكمة ونجحت في اتمام التسوية.

 

واوضح أن الخلافات والتباعد في وجهات النظر والتمسك بالرأي تسبب قضايا عقارية بملايين الدراهم تؤدي إلى الاستمرار في طرق أبواب المحاكم إلى سنوات عديدة فقط للوصول إلى حل أو حكم يرضي أطراف هذه الدعاوى.

 

ومن هذا الباب دأبت المحكمة العقارية على ايجاد الحلول من خلال السعي للتسوية ومقاربة مطالب الأطراف وأفكارهم وذلك من خلال قسم إدارة الدعوى في قسم القضايا العقارية والذي ينعكس بدوره على مدد ومؤشرات التقاضي ويحقق رسالة محاكم دبي في تقديم خدمات قضائية تتسم بالسرعة والدقة والعدالة في المجتمع.

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