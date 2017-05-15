لمواجهة الركود في السعودية.. دار الأركان تخفض هامش ربحها من الأراضي

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أظهر تقرير انخفاض هامش الربح الإجمالي لشركة دار الأركان للتطوير العقاري السعودية في قطاع الأراضي إلى 36 بالمئة بنهاية الربع الأول من العام الجاري مسجلاً أدنى مستوى في حوالي 4 سنوات وتحديداً منذ الربع الثاني 2013 حين بلغ 29 بالمئة من حجم ما تم بيعه ومقارنة بهامش ربح إجمالي 43.5 بالمئة في الربع المماثل من 2016.

ووفقاً للرصد الذي أجرته صحيفة "مال" الاقتصادية السعودية، يشهد سوق العقار في المملكة ركوداً وتراجعاً للأسعار مع العزوف عن الشراء في انتظار مزيد من الانخفاض في الأسعار، حيث من المتوقع أن يساهم فرض الرسوم على الأراضي البيضاء بمعدل 2.5 بالمئة في تصحيح الوضع في السوق العقاري.

وبحسب بيانات وزارة العدل، انخفض قيم التعاملات العقارية 30 بالمئة على أساس خلال النصف الأول من العام الهجري 1438، فيما انخفضت مبيعات شركة دار الأركان -التي تعد من أكبر الشركات العقارية السعودية- من الأراضي بنسبة 19.2 بالمئة فقط مقارنة بمبيعات الربع الأول 2016 والتي كانت 397 مليون ريال.

ووفقاً للقوائم المالية التفصيلية لشركة دار الأركان للربع الأول 2017، بلغت مبيعات الأراضي 321.5 مليون ريال، وسجل الربح الإجمالي للقطاع 115.7 مليون ريال، وبهامش بلغ 36 بالمئة، وذلك مقارنةً بمبيعات قدرها 397.9 مليون ريال في الربع المقارن من 2016.

وبحسب الرصد، فقد سجلت مبيعات الأراضي لدى شركة دار الأركان أدنى مستوى لها بنهاية الربع الأول من العام الجاري على الأقل في فترة الخمسة سنوات السابقة.

وكانت دار الأركان قد حققت أدنى أرباح فصلية في تاريخها بنهاية الربع الأول 2017، حيث سجلت 12.13 مليون ريال بانخفاض 79 بالمئة عن أرباح الربع المماثل من العام السابق والتي كانت 57.85 مليون ريال.

وأرجعت الشركة سبب انخفاض أرباحها مقارنة بالفترة نفسها من إلى انخفاض مبيعات العقارات، مشيرة إلى أن ارتفاع إيرادات التأجير وانخفاض أعباء التمويل كان له اثر ايجابي بالمساهمة في صافي الربح.

ويبلغ رأس مال دار الأركان -التي تأسست في العام 2000- 10.8 مليارات ريال (حوالي 2.9 مليار دولار).وكانت الشركة قد أعلنت في أبريل/نيسان الماضي عن الانتهاء بنجاح من إقفال إصدار صكوك إسلامية دولية بقيمة 1.875 مليار ريال (500 مليون دولار) مطروحة لأجل خمس سنوات تستحق يوم 10 أبريل/نيسان 2022 بمعدل ربح سنوي 6.875 بالمئة.