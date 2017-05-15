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عقارات

السعودية توقع اتفاقيات مع مطورين عقاريين جدد لإنشاء 6084 وحدة

أريبيان بزنس
الاثنين، 15 مايو 2017
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السعودية توقع اتفاقيات مع مطورين عقاريين جدد لإنشاء 6084 وحدة

(أريبيان بزنس/ وكالات) - وقعت وزارة الإسكان السعودية اليوم الإثنين اتفاقيات مع عدد من شركات التطوير العقاري لإنشاء 6084 وحدة سكنية في مدن عدة بالمملكة التي تعاني من أزمة إسكان.

 

ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، فإن شركات التطوير العقاري هي شركة القضيبي، وشركة العامرية، وشركة دار البيان، وشركة مايا.

 

وجاء ذلك عقب إعلان وزارة الإسكان عن تخصيص الدفعة الرابعة من برنامج سكني والتي شملت 20585 منتجاً.

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