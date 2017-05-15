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عقارات

880 مليون درهم أرباح "داماك العقارية" في الربع الأول من 2017

أريبيان بزنس
الاثنين، 15 مايو 2017
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880 مليون درهم أرباح "داماك العقارية" في الربع الأول من 2017

حققت شركة "داماك العقارية" ـ ومقرها دبي ـ أرباحا صافية بلغت /880/ مليون درهم في الربع الأول من العام الحالي.

 

وأفاد بيان صحافي صدر عن "داماك" اليوم حول نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي بأن الشركة حققت إيرادات بلغت قيمتها /1.95/ مليار درهم مع هامش ربحية إجمالي يصل إلى /54/ في المائة فيما سجل هامش الربح الصافي نسبة /45/ في المائة.

 

وأوضح أن قيمة إجمالي الأصول ارتفعت بنسبة /6.3/ في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى /26.17/ مليار درهم مقارنة بـ /24.63/ مليار درهم في نهاية العام الماضي.

 

وبلغ مجموع النقد والأرصدة لـ "داماك" لدى البنوك /9.11/ مليار درهم في حين بلغت قيمة العقارات المطورة /10.22/ مليار درهم في نهاية مارس الماضي من دون تغيير ملحوظ مقارنة بنهاية ديسمبر من العام الماضي.

 

كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين /13.5/ مليار درهم بزيادة نسبتها سبعة في المائة مقارنه بنهاية العام الماضي.

 

وبلغت ربحية السهم خلال الربع الأول من العام الحالي /0.15/ درهم للسهم الواحد.

 

ووصلت قيمة المبيعات المحجوزة في الربع الأولمن العام الحالي /2.2/ مليار درهم مقارنة بـ /1.71/ مليار درهم في الربع الأخير من العام الماضي.

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