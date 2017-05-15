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وزارة الإسكان السعودية تعلن 21 ألف منتج سكني منها 7700 قرض تمويلي

أريبيان بزنس
الاثنين، 15 مايو 2017
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وزارة الإسكان السعودية تعلن 21 ألف منتج سكني منها 7700 قرض تمويلي

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلنت وزارة الإسكان السعودية اليوم الإثنين عن الدفعة الرابعة من المنتجات السكنية لحملة "سكني" للعام 2017.

 

وبلغ مجموع المنتجات السكنية التي شملتها الدفعة الرابعة 20585 منتجاً سكنياً تضمنت 7700 قرض تمويلي من صندوق التنمية العقارية.

 

وتضمنت المنتجات السكنية تخصيص 6274 فيلا وتخصيص 6611 أرض سكنية مطورة.

 

وكانت وزارة الإسكان السعودية أعلنت يوم 15 أبريل/نيسان الماضي عن إطلاق الدفعة الثالثة من برنامج "سكني". وأعلنت الوزارة في مارس/آذار الماضي عن الدفعة الثانية التي شملت 7700 قرض تمويلي آخر. وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت الوزارة عن الدفعة الأولى التي تضمنت 7700 قرض تمويلي.

 

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