السعودية: الإعلان عن 20 ألف منتج سكني وقرض تمويلي

(أريبيان بزنس/ وكالات) - من المقرر أن تعلن وزارة الإسكان السعودية وصندوق التنمية العقارية، يوم غد الأحدٍ، نحو 20 ألف منتج سكني وتمويل مدعوم من ضمنها 7700 تمويل مدعوم ضمن برنامج "سكني" في إطار دفعة جديدة من المشاريع السكنية والتمويلية.

‏وقال المتحدث الرسمي للوزارة سيف السويلم عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر قبل قليل "تواصل ‫وزارة الإسكان تخصيص وتسليم المنتجات السكنية والتمويلية ضمن برنامج (سكني)، غداً موعدنا للإعلان عن أكثر من 20 ألف منتج سكني وتمويلي".

وأوضح "السويلم" إن "المنتجات السكنية والتمويلية التي سيتم الإعلان عنها صباح الغد، تشمل جميع مناطق المملكة وتستهدف مختلف شرائح المجتمع".

وأضاف أن الإعلان يستمر "شهرياً عن دفعات برنامج (‫سكني) للوصول إلى مستهدف الوزارة لهذا العام البالغ 280 ألف منتج سكني وتمويلي".

وكانت وزارة الإسكان السعودية أعلنت يوم 15 أبريل/نيسان الماضي عن إطلاق الدفعة الثالثة من برنامج "سكني". وأعلنت الوزارة في مارس/آذار الماضي عن الدفعة الثانية التي شملت 7700 قرض تمويلي آخر. وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت الوزارة عن الدفعة الأولى من برنامج "سكني" والتي تضمنت 7700 قرض تمويلي.