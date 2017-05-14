نشاما تطلق شققا لمتوسطي الدخل في تاون سكوير

أطلقت شركة "نشاما" مجموعة الشقق السكنية الجديدة "روضة" للعائلات متوسطة الدخل، وذلك ضمن مشروع "تاون سكوير" العصري الذي يمتد على مساحة 750 فداناً (31 مليون قدم مربعة) والمقرر تسليم أول دفعة من منازله معقولة الأسعار في وقت لاحق من العام الحالي.

وتمتاز شقق "روضة" الجديدة بأسعارها المعقولة وموقعها المتميز في "حديقة تاون سكوير" وسط المناظر الخلابة للحديقة، والفناء، و"تاون سكوير بوليفارد". وتوفر هذه الشقق الخيار الأمثل للراغبين بالانتقال من نمط الحياة القائم على الإيجار إلى الملكية الخاصة، وهي موزعة على 4 أبنية سكنية، ومؤلفة من غرفة نوم واحدة أو اثنتين أو ثلاث غرف بمتوسط مساحة 600 و850 و1300 قدم مربعة على التوالي.

ويمكن للعملاء الراغبين بالشراء الاستفادة من خيارات دفع مريحة ومرنة مع دفعة مقدمة بنسبة 5% فقط وخطة سداد 50/50، حيث يسددون 50% فقط من القيمة الإجمالية للشقة قبل التسليم والباقي بعد التسليم.

وبهذه المناسبة، قال فريد ديوري، الرئيس التنفيذي لشركة "نشاما": "يأتي إطلاق شقق روضة الجديدة كلياً عقب الطلب الكبير من جانب العملاء على المنازل معقولة الأسعار التي نطورها في مشروع ’تاون سكوير‘. ويجري تطوير هذا المشروع بوتيرة سريعة، وهو يعتبر اليوم واحداً من أهم المجمعات السكنية المفضلة للعائلات متوسطة الدخل".

وأضاف ديوري: "توفر شقق روضة قيمة استثنائية لهذه الشريحة من العائلات من خلال موقعها المركزي بجانب الحديقة و’تاون سكوير بوليفارد‘، مع وصول سهل ومريح إلى باقة من مرافق التجزئة والترفيه والمأكولات والمشروبات. وقد ساهم قرب مشروع ’تاون سكوير‘ من موقع ’معرض إكسبو الدولي 2020‘ بزيادة الطلب على المشروع، فضلاً عن حرصنا على تسليم مشاريعنا على مبدأ الأولوية حسب الأسبقية".

وسجل مشروع "تاون سكوير" تقدماً ملموساً من خلال إنجاز شبكة مترابطة من الطرق والعمل على توفير برك السباحة والمناظر الطبيعية الساحرة. ومن المتوقع أن يتم استكمال حديقة "تاون سكوير بارك" التي تعادل في مساحتها 11 ملعب كرة قدم وستحتضن فندق "فيدا تاون سكوير دبي" ومجمع "ريل سينما". ويتيح مشروع "روضة" وغيره من المشاريع السكنية للمقيمين منطقة تجارية تبلغ مساحتها نحو 2.5 مليون قدم مربعة تضم أكثر من 600 متجر ومنفذ للمأكولات والمشروبات، وغيرها الكثير.



