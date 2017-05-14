الإسكان السعودية: إعلان مبالغ فواتير الأراضي البيضاء بعد انتهاء فترة الاعتراض

(أريبيان بزنس/ صحف) - أكد المشرف العام على رسوم الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان أن المبالغ المالية للفواتير الصادرة سيتم الإعلان عنها بعد الانتهاء من المهلة الممنوحة لملاك الأراضي للاعتراض.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن محمد المديهيم قوله "نسعى أن يساهم برنامج الأراضي البيضاء في دعم العرض وتمكين الطلب خلال الفترة المقبلة، علما أن هيئة الإحصاء رصدت انخفاضاً في أسعار الأراضي بنسبة 9 بالمئة وكذلك في أسعار الوحدات السكنية بنسبة 8 بالمئة".

وكانت وزارة الإسكان قد أصدرت فواتير رسوم الأراضي البيضاء لكل من الرياض وجدة خلال الفترة السابقة. وانتهت الوزارة في ديسمبر/كانون الأول 2016 في المرحلة الأولى من تسجيل الأراضي البيضاء في كل من الرياض وجدة والدمام، واستقبلت البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل الأراضي البيضاء 1792 مسجلاً، فيما بلغ عدد طلبات التسجيل 2278 طلباً، وبمساحة إجمالية بلغت 635 مليون متر مربع.

وكانت وزارة الإسكان قد حددت النطاق الجغرافي المستهدف لتطبيق المرحلة الأولى من نظام رسوم الأراضي البيضاء لمدينة الرياض ومدينة جدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة.

ويفرض نظام الأراضي البيضاء رسوماً سنوية بمقدار 2.5 بالمئة من قيمة الأرض غير المطورة المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية داخل النطاق العمراني التي تحدده الوزارة.

ويحدد قيمة الأرض بعدة معايير منها موقع الأرض، واستخداماتها، وتضاريسها، وأنظمة البناء المطبقة عليها، بالإضافة إلى توافر الخدمات العامة فيها، ويطبق القرار عبر 4 مراحل، الأولى غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، والثانية المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، التي تزيد مساحتها 10 آلاف م2، فيما الثالثة فللأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، وتزيد عن 5 آلاف متر مربع، أما الرابعة فللأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة والتي تزيد مساحتها 10 آلاف متر مربع.

ومعظم الأراضي البيضاء في السعودية مملوكة لرجال أعمال وشركات وأفراد أثرياء، ويحتفظون بها دون تطوير ربما للرغبة في ارتفاع أسعارها لاحقاً أو لصعوبة تطويرها سريعاً في ظل تعقيدات روتينية وتحمل تكلفة تزويدها بالخدمات والبنية الأساسية.



